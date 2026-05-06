自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運體操》「體操精靈」丁華恬變「髮」圖強 平衡木封后滿意表現

2026/05/06 14:06

丁華恬。（記者盧養宣攝）丁華恬。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕代表輔仁大學的「體操精靈」丁華恬今在115年全國大專校院運動會競技體操公開女子組奪下平衡木金牌，本屆以1金、2銀1銅作收，她將持續調整，備戰下月的名古屋亞運決選。

丁華恬在上屆杭州亞運勇奪平衡木銅牌，成為首位在亞運體操項目奪牌的台灣女將，昨在全大運全能項目拿下銀牌，今在平衡木項目以13.600分封后，高低槓11.833分拿下銀牌，地板項目12.166分以銅牌作收。

丁華恬指出，對於今天自己在平衡木的發揮相當滿意，基本上沒有太多失誤。高低槓則是進決賽後就放開來做，「前面都做得還不錯，可是最後一個360度倒立重心沒有移過去，比較驚險一點。但整體表現還算是滿意的，就是盡力了。」至於地板項目，丁華恬提到，「唯一的失誤可能是第二趟前空翻沒有彈起來，跟一些小碎步的動作，但是整套算是成功的執行，也還滿樂在其中的。」

丁華恬2月進入國訓中心，她表示，離6月初的亞運決選還有一段時間，會利用這幾週的時間再修正與調整，6月底則會前往中國參加亞錦賽，她也透露過去一年的成長，提到這次在高低槓項目的動作已經很久沒有完成整套動作，「這次比賽中能做出來，其實已經達到最大的目的。」

此次全大運競技體操項目就在丁華恬的母校新北市厚德國小進行，回到熟悉的場地，她說，「我從國小就在這裡練習，大概18、19年了，對這個場地非常熟悉，看到現在很多人投入體操很開心，代表這個運動發展越來越好。」

丁華恬這次在全大運以俐落短髮現身，她不諱言是想要換新氣象，「主要是去年狀態不太好，1月初就決定剪了，想說換個心情，也經過了一段時間的調整。」她表示，這次的名古屋亞運除要繼續挑戰平衡木頒獎台，也希望其他項目能繼續提升，力拚決賽門票。

丁華恬。（記者盧養宣攝）丁華恬。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中