全大運體操》「體操精靈」丁華恬變「髮」圖強 平衡木封后滿意表現

丁華恬。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕代表輔仁大學的「體操精靈」丁華恬今在115年全國大專校院運動會競技體操公開女子組奪下平衡木金牌，本屆以1金、2銀1銅作收，她將持續調整，備戰下月的名古屋亞運決選。

丁華恬在上屆杭州亞運勇奪平衡木銅牌，成為首位在亞運體操項目奪牌的台灣女將，昨在全大運全能項目拿下銀牌，今在平衡木項目以13.600分封后，高低槓11.833分拿下銀牌，地板項目12.166分以銅牌作收。

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丁華恬指出，對於今天自己在平衡木的發揮相當滿意，基本上沒有太多失誤。高低槓則是進決賽後就放開來做，「前面都做得還不錯，可是最後一個360度倒立重心沒有移過去，比較驚險一點。但整體表現還算是滿意的，就是盡力了。」至於地板項目，丁華恬提到，「唯一的失誤可能是第二趟前空翻沒有彈起來，跟一些小碎步的動作，但是整套算是成功的執行，也還滿樂在其中的。」

丁華恬2月進入國訓中心，她表示，離6月初的亞運決選還有一段時間，會利用這幾週的時間再修正與調整，6月底則會前往中國參加亞錦賽，她也透露過去一年的成長，提到這次在高低槓項目的動作已經很久沒有完成整套動作，「這次比賽中能做出來，其實已經達到最大的目的。」

此次全大運競技體操項目就在丁華恬的母校新北市厚德國小進行，回到熟悉的場地，她說，「我從國小就在這裡練習，大概18、19年了，對這個場地非常熟悉，看到現在很多人投入體操很開心，代表這個運動發展越來越好。」

丁華恬這次在全大運以俐落短髮現身，她不諱言是想要換新氣象，「主要是去年狀態不太好，1月初就決定剪了，想說換個心情，也經過了一段時間的調整。」她表示，這次的名古屋亞運除要繼續挑戰平衡木頒獎台，也希望其他項目能繼續提升，力拚決賽門票。

丁華恬。（記者盧養宣攝）

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