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日職》林安可代打吞K、近21打數僅2安 明星左投狂失8分讓軟銀慘敗西武

2026/05/06 14:57

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣好手林安可今天在第7局代打吞三振，近8戰合計21打數只敲2安。西武獅第2局灌進8分大局，最終以10比2擊敗軟銀。西武在這次的3連戰收下2勝。

軟銀鷹明星左投大關友久此戰第2局大崩盤，1出局後連續被敲9安、外加1次保送，包含西武獅三番渡部聖弥的滿貫砲，單局狂失8分。大關友久仍用92球吃完5局投球。

西武獅第7局靠滝澤夏央、西川愛也的適時安打再拿2分，該半局2出局攻占滿壘，林安可這時上場代打，面對軟銀投手鈴木豪太，林安可纏鬥9球後，面對一顆內角137公里的指叉球揮空吞下三振。

林安可近8戰合計21打數只敲2安，這段期間的打擊率僅0.095，賽後林安可的打擊率降至0.208。

西武獅先發投手高橋光成主投6局僅被敲2安，賞5次三振、丟1次保送，收下本季第4勝，賽後防禦率僅0.84。

大關友久主投5局被敲12安，包含挨了一發滿貫砲，失掉8分，吞本季第3敗，賽後防禦率為5.73。

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