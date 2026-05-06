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全大運體操》克服心魔走出傷勢陰霾 政大新星廖奕淳3金大豐收

2026/05/06 14:41

廖奕淳。（記者盧養宣攝）廖奕淳。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕政治大學新鮮人廖奕淳走過去年全運會受傷的陰霾，在115年全國大專校院運動會競技體操公開女子組勇奪全能、跳馬與高低槓3面金牌，她表示，接下來會針對自己最大的罩門平衡木進行更多修正與調整。

廖奕淳昨在全能項目力退前輩丁華恬、賴品儒等人封后，今在個人單項競賽以12.416分於跳馬項目技壓群雌，高低槓項目也以11.966分奪金，地板項目拿下銀牌，平衡木則以第4名作收。

廖奕淳坦言，平衡木目前仍是自己的最大罩門，「第一天發揮得沒有很好，掉了兩次，第二天雖然有回穩一點，但今天還是失敗了，平衡木比賽時的狀況常跟練習完全不一樣，這是我還需要克服的地方。」

廖奕淳去年10月在雲林全運會地板賽前練習造成左膝韌帶拉傷，她說，去年受傷時其實滿不甘心的，因為那陣子練習狀況很好，但她同時自認幸運，表示自己目前大概恢復7、8成，「因為比賽前練了很多腿部力量，肌肉有保護到，才沒有傷得那麼嚴重。」

廖奕淳提到，這次在地板項目是第一次把受傷前的難度加回來，「雖然做得沒有到很好，但我覺得有克服內心（的恐懼），接下來就是需要加強體力，因為地板項目到後面容易做不動。」

畢業自台北市數位高中的廖奕淳目前是政大資訊科學系新鮮人，她坦言，兼顧訓練與課業很辛苦，必須做好時間管理，接下來將備戰下月的亞運決選，也希望屆時名古屋亞運能力拚闖進決賽。

指導教練林祥威表示，全大運是廖奕淳傷癒復出首場賽事，「我們就是一步一步來，希望在亞錦賽時狀態能調整到最好，亞運選拔的主要方向是全能，這次在平衡木的安排感覺不太適合她，回去後會針對平衡木的部分再做一些難度上的調整。」

廖奕淳。（記者盧養宣攝）廖奕淳。（記者盧養宣攝）

廖奕淳。（記者盧養宣攝）廖奕淳。（記者盧養宣攝）

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