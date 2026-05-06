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中職》小魔女DoReMi主題日 聯名商品全出爐

2026/05/06 15:11

《小魔女DoReMi》聯名主題日。（樂天桃猿提供）《小魔女DoReMi》聯名主題日。（樂天桃猿提供）

〔記者龔乃玠／新北報導〕當童年記憶中的魔法旋律在球場響起，這個週末的樂天桃園棒球場，將化身為閃閃發光的夢幻魔法世界！中華職業棒球隊樂天桃猿將於 5 月 8 日至 5 月 10 日 推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動，邀請深受粉絲喜愛的動畫角色小魔女Doremi、小桃子 驚喜現身全猿主場，並結合開球儀式、限定演出、與多款聯名商品，打造一場橫跨棒球、動漫與童年回憶的三日限定主題盛典。

本次《小魔女DoReMi》主題日最大亮點之一，小魔女居然真的親臨現場！睽違20年，偶裝小魔女Doremi再次登台，更是小桃子的首次台灣舞台！ 5 月 8 日（五）將由 Doremi 與小桃子親自登場擔任開球嘉賓，為賽事揭開夢幻序幕。兩位角色也將於 5 月 8 日至 5 月 10 日連續三天驚喜出演開場舞，帶來經典《小魔女DoReMi》主題曲演出，以熟悉旋律喚醒球迷心中的童年記憶，讓球場在熱血賽事之外，也多了一層可愛又療癒的魔法氛圍。限定演出只在樂天桃園棒球場，各位《小魔女DoReMi》的粉絲們千萬別錯過。

為了呼應《小魔女DoReMi》主題日的整體氛圍，樂天桃園棒球場現場也將規劃多處小魔女主題佈置，從熟悉的角色元素到充滿童趣感的場景設計，讓球迷一走進球場，就像踏進一座期間限定的魔法世界。除了 Doremi 與小桃子之外，球迷熟悉的 魔女莉卡 也將現身球場，陪伴大家一起追隨童年回憶、重溫經典動畫帶來的感動與歡樂。歡迎各位粉絲們到球場一起打卡合影、一起應援、一起跳舞、一起施展屬於全猿主場的勝場魔法。

除了場內演出與互動，樂天桃猿也規劃兩波賽前限時快閃活動，讓球迷在進場前就能搶先進入《小魔女DoReMi》的魔法世界。

5 月 8 日（五）17:40 至 18:00，將於 2F 戶外舞台 舉辦「魔法開課｜知識 Q&A」活動，由主持人現場點名 10 號隊友挑戰《小魔女DoReMi》知識問答，答對者即有機會獲得平日球票或主題日聯名商品。無論是資深小魔女，還是剛入門的見習生，都能透過這場互動活動測試自己的魔法記憶力。

而在 5 月 9 日（六）與 5 月 10 日（日）15:10 至 15:30，則將於 球迷入場大廳中央 舉辦「小魔女募集中！」活動，邀請球迷換上小魔女造型進場，只要通過現場判定，即可獲得 平日球票免費兌換券乙張（每日限量 100 名）。透過角色扮演與現場互動，讓你不只是參與主題日，更能親自變身成為魔法世界的一員。

此外，本次主題日也將同步推出多款《小魔女DoReMi》聯名商品，從球場應援必備單品到日常穿搭配件一次到位，包含 小魔女 Doremi 法批、拍拍手、紀念球，以及可融入日常生活風格的 聯名老帽、T-shirt、側背包 等，讓球迷不只把回憶帶進球場，也能把魔法延伸到日常穿搭與生活之中。

對許多球迷與粉絲而言，《小魔女DoReMi》承載的不只是童年動畫記憶，更是一段關於勇氣、友情與相信魔法存在的青春片段。這個週末，樂天桃猿邀請所有球迷走進桃園球場，一起用應援當咒語、用笑容當魔法，在全猿主場召喚最閃耀的勝利時刻。

《小魔女DoReMi》聯名主題日。（樂天桃猿提供）《小魔女DoReMi》聯名主題日。（樂天桃猿提供）

《小魔女DoReMi》聯名主題日。（樂天桃猿提供）《小魔女DoReMi》聯名主題日。（樂天桃猿提供）

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