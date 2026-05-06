蘇澳扛瓦斯少年不畏逆境 全中運等11場鏈球賽摘金制霸全國

蘇澳國中學生陳聖賢期盼透過鏈球翻轉人生。（圖由蘇澳鎮公所提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳國中三年級學生陳聖賢，上個月在嘉義全中運國男鏈球項目，以64.49公尺成績摘金，不僅打破大會紀錄，更比第2名多出6.64公尺。15歲的他出身隔代教養單親家庭，有空時跟著阿嬤打工，扛起20公斤重的瓦斯，一方面幫忙家計，也藉此磨練心志，期盼在田徑場上翻轉人生。

蘇澳鎮長李明哲今天（6日）到校致贈「蘇澳之光」紅榜及5000元獎勵金，肯定陳聖賢在逆境中力爭上游，鼓勵他再接再厲。值得一提是，陳聖賢最近2年參加全中運等11場鏈球比賽全數摘金，還刷新19項大會紀錄，目前已在國男組鏈球制霸全國，「用實力改寫紀錄，用汗水證明自己」，成為貼切寫照，讓校長楊乃光及全校師生引以為榮。

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指導教練張雅婷稱讚陳聖賢自我要求高，也非常自律，國二接觸田徑後先練鉛球，後來轉練鏈球，訓練時間不長，仍屢屢擲出好成績，由於蘇澳國中沒有鏈球專項訓練場地，陳聖賢在學校操場訓練時，先以粉筆在地上畫圈，張雅婷再到南方澳漁港撿拾廢棄漁網，搭設成簡易投擲場，場地設備相當克難。

另一方面，奪金背後其實充滿著生活上的不易，因家境弱勢，陳聖賢利用課餘時間跟著阿嬤四處打工，阿嬤在瓦斯行工作時，搬不動20公斤重的瓦斯，由他扛到用戶家中，扛瓦斯成為他體力與意志的雙重考驗。

「從困難中突破自我、超越極限，這樣才會成長！」陳聖賢一席話，透露出早熟且獨立的個性，也因為吃得了苦，願意投入付出，比同齡選手更專注訓練，他期許在鏈球項目精益求精，有朝一日在國際賽場上為國爭光。

陳聖賢在嘉義全中運國男鏈球項目，以64.49公尺摘金，並打破大會紀錄。（圖由教練張雅婷提供）

陳聖賢課餘時間幫阿嬤扛瓦斯維持家計，也藉此磨練心志。（圖由教練張雅婷提供）

蘇澳國中沒有鏈球專項訓練場地，教練張雅婷撿拾廢棄漁網，搭設成簡易投擲場。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮長李明哲（左3）致贈「蘇澳之光」紅榜及獎勵金給陳聖賢（右2）。（圖由蘇澳鎮公所提供）

陳聖賢參加11場大型鏈球比賽全數摘金，在國男組制霸全國。（圖由教練張雅婷提供）

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