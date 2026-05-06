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NBA季後賽》驚悚！湖人再有傷兵 防守悍將小指變形骨頭刺穿皮膚（影音）

2026/05/06 15:30

范德比爾特受傷。（路透）范德比爾特受傷。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在西部準決賽首戰以90：108不敵雷霆，陣中防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在防守試圖蓋對手火鍋時，不慎傷到右手小指，當下手指嚴重變形，甚至骨頭都刺穿皮膚，畫面怵目驚心。

今天在比賽第2節時，范德比爾特嘗試要封阻雷霆霍姆格倫（Chet Holmgren），但過程中他的手部揮到籃板左側防護墊，當下手指變形，他也痛到彎下腰來抱住手部。湖人的防護員在第一時間上前觀察傷勢，並且用毛巾將患處包起，雷霆的球員在一旁都露出驚嚇且不敢直視的神情。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，范德比爾特的傷勢為「右手小指完全脫臼」，且骨頭刺穿皮膚必須馬上縫合，只是這樣的傷勢通常也會傷到韌帶，最長可能得休息數週。

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