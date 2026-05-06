自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》連9場無失分後遭火腿痛擊！宋家豪僅投0.1局退場 最快球速出爐

2026/05/06 16:50

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職樂天金鷲台灣投手宋家豪，今天面對日本火腿後援0.1局失1分，也讓他連續無失分停留在9場，最終樂天2：12遭火腿打爆，中斷近期3連勝。

賽前已經連續9場登板沒有失分的宋家豪，今天在6局上2出局一壘有人、1：1平手時登板後援，結果一開始就保送清宮幸太郎，接著遭下一棒雷耶斯（Franmil Reyes）敲出1分打點左外野安打，這分要算在前任投手内星龍身上，樂天也遭火腿超前。

宋家豪接著面對野村佑希，又被敲出左外野二壘安打，再失1分，這分就算在宋家豪的自責分，隨後宋家豪讓矢澤宏太敲出一壘滾地球出局，結束6局上火腿的進攻。宋家豪此役僅投0.1局投10球，最快球速148公里，被敲出2支安打失1分責失分，另有1次四壞保送，防禦率從賽前0.93升至1.80，無關勝負。

樂天先發投手前田健太，今天投5局用82球，僅被敲3支安打失1分，投出2次三振與2次四壞保送，防禦率下修至4.41。可惜樂天打線沒能給予足夠火力支援，仍讓他無關勝負，無緣返日後首勝；火腿王牌伊藤大海投7局被敲4安含1轟，投出2次三振與2保送失1分，收下本季第3勝也率隊中止2連敗，賽後防禦率3.57。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中