日職》連9場無失分後遭火腿痛擊！宋家豪僅投0.1局退場 最快球速出爐

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職樂天金鷲台灣投手宋家豪，今天面對日本火腿後援0.1局失1分，也讓他連續無失分停留在9場，最終樂天2：12遭火腿打爆，中斷近期3連勝。

賽前已經連續9場登板沒有失分的宋家豪，今天在6局上2出局一壘有人、1：1平手時登板後援，結果一開始就保送清宮幸太郎，接著遭下一棒雷耶斯（Franmil Reyes）敲出1分打點左外野安打，這分要算在前任投手内星龍身上，樂天也遭火腿超前。

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宋家豪接著面對野村佑希，又被敲出左外野二壘安打，再失1分，這分就算在宋家豪的自責分，隨後宋家豪讓矢澤宏太敲出一壘滾地球出局，結束6局上火腿的進攻。宋家豪此役僅投0.1局投10球，最快球速148公里，被敲出2支安打失1分責失分，另有1次四壞保送，防禦率從賽前0.93升至1.80，無關勝負。

樂天先發投手前田健太，今天投5局用82球，僅被敲3支安打失1分，投出2次三振與2次四壞保送，防禦率下修至4.41。可惜樂天打線沒能給予足夠火力支援，仍讓他無關勝負，無緣返日後首勝；火腿王牌伊藤大海投7局被敲4安含1轟，投出2次三振與2保送失1分，收下本季第3勝也率隊中止2連敗，賽後防禦率3.57。

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