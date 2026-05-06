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MLB》連教頭都挺不下去？老虎瓦德茲砸人致大場面、自家教頭發言引熱議

2026/05/06 15:37

瓦德茲。（法新社）瓦德茲。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕老虎明星左投瓦德茲（Framber Valdez）今天遭紅襪隊打爆，帳面上僅投3局狂掉10分，還因觸身球砸到紅襪球星史托瑞（Trevor Story），引起雙方板凳清空。瓦德茲也因此遭趕出場。

瓦德茲4局連續被康崔拉斯（Willson Contreras）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出陽春砲，後續砸到史托瑞，讓史托瑞相當不滿。

賽後，史托瑞直指對方故意砸人，紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）受訪也說，瓦德茲看起來就是故意。瓦德茲賽後透過翻譯表示，「那不是故意的。那不是有意為之。也許看起來像是故意的，但其實不是。」

引起球迷討論的是，老虎隊總教練辛奇（AJ Hinch）在衝突當下也進場了解狀況，但賽後受訪時，辛奇似乎自己也難以對自家人表示力挺。辛奇說：「我們一直以來都表現著高品質的球賽，但今天看起來並不是那樣。我不是要去判斷他是否故意、也無從得知。但我知道，通常走上場面對那樣的衝突時，通常你會覺得自己是站得住腳的，而當下並沒有那種感覺。」

辛奇也說，對老虎隊而言，當下是低潮一晚當中的最低點，他同時也理解對方的情緒跟不滿。

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