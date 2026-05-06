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NBA》季後賽罰球次數銳減 米契爾：可能因為我不會假摔

2026/05/06 15:43

米契爾。（路透）米契爾。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今在東部季後賽次輪首戰以101：111不敵活塞無緣開胡，一哥米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高23分，但全場只獲2罰，對於在季後賽罰球次數銳減，他表示，可能是因為自己不會假摔。

米契爾例行賽平均每場獲得6.1次罰球，但在首輪與暴龍的7場系列賽總共只獲得16次，今天在東部季後賽次輪首戰2罰1中，全場投籃19投9中，攻下23分，中斷連續9場季後賽系列賽首戰都能至少拿下30分的聯盟紀錄。

「我就是得不到哨音，我也不知道為什麼，我不會假摔，也許這就是原因，」米契爾對於在季後賽罰球次數銳減表示，「而且這不只是今晚的問題，整個季後賽都是這樣，確實有點令人沮喪，因為我是一個極具侵略性的切入型球員，但這不是我能控制的，如果他們不吹，我就得想辦法把球投進。」

米契爾也意有所指表示自己「一位朋友」因為討論假摔被罰款，暗指塞爾提克布朗（Jaylen Brown）因近期直播公開批評裁判，直言七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）的假摔行為「毀了比賽」，因而被聯盟罰款5萬美元的事件。

騎士今罰球16罰15中，次數不及對手的35罰27中，但米契爾強調，罰球次數不是球隊輸球的主因。活塞此役逼出騎士20次失誤，成功轉換為31分，成為勝負分水嶺。

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