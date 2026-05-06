NBA季後賽》復出大低潮連詹姆斯也幫緩頰！里維斯感嘆：沒人在乎...

里維斯、詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在西部準決賽首戰以90：108不敵雷霆，季後賽首輪傷癒回歸的里維斯（Austin Reaves）持續低潮，連詹姆斯（LeBron James）也替他緩頰，對於該如何調整狀況，里維斯賽後有話直說。

里維斯在上一輪季後賽因傷缺席，回歸後前兩場平均貢獻18.5分、3.5籃板、4助攻。不過，今天面對雷霆，里維斯狀態並不理想，全場16投僅3中，三分球5次出手盡墨，僅拿下8分，還出現4失誤。對此詹姆斯表示，里維斯能為球隊做很多事，但他季末缺席一個月，狀況不理想很正常，但他的存在還是對球隊有幫助。

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對於自己低迷表現，里維斯坦言，已經到了季後賽這個節骨眼，任何有關調整狀態的說法都毫無意義，「沒有人會在乎這個，我就是要上場表現更好。」談到G2需要改進之處，里維斯說：「顯然最簡單的答案就是多進幾球，我其實有跑出自己熟悉的空位，但就是錯失了簡單的出手機會，更重要的是減少失誤。」

自首輪對上火箭的G5傷癒復出以來，里維斯目前46投僅14中，命中率30%；三分球17投僅2中，命中率12%。今天他三分5投0中，是他生涯29場季後賽中第3次單場沒有命中三分，其中2場就發生在今年季後賽。

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