全大運體操》亞運決選前哨戰群雄並起！葉政、莊佳龍、洪源禧都拿2金

葉政。（全大運辦公室提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕我國男子體操好手如雲，這次在115年全大運公開男子組競技體操，一共有3名選手獲得2金，接下來持續備戰名古屋亞運國手決選。

輔仁大學莊佳龍這次贏得個人全能金牌、單槓金牌，同樣來自輔大的葉政則收下地板和跳馬金牌，其他單項得主，東京奧運國手國立體大洪源禧獲得吊環、雙槓金牌，同為東京奧運男團的蕭佑然在拿手的單項鞍馬奪下金牌。

請繼續往下閱讀...

葉政目前為輔大碩士班一年級，他覺得這次全大運，許多好手都用以賽代訓的心情，當作接下來亞運選拔的前哨戰，「整體發揮還滿意，其實我第一天資格賽時表現最好，後續就是穩穩地執行，這些讓我更有信心。」

上屆杭州亞運，由「鞍馬王子」李智凱領軍，與隊友林冠儀、蕭佑然、黃彥章跟葉政，在男子團體斬獲隊史首面團隊銅牌，「我覺得這三年來成長最多的是心態，特別是世大運，突然領悟到，有點像是比賽時抽離，幫助自己進入那個狀態，現在可以更成熟，更能掌控這狀態。」葉政去年世大運跳馬獲得第七，他期許國內亞運選拔時穩定輸出，再拚一屆亞運。

莊佳龍上屆亞運決選以些微之差錯失機會，他認為，這次全大運最後兩天決賽狀況並沒有很出色，想把難度拉高時總發生細節上的失誤，「接下來會好好看這三天的影片，回去重整一下，不論心態還是技術，努力去調整，好好備戰亞運決選。」

莊佳龍。（全大運辦公室提供）

去年世大運，莊佳龍闖進個人全能決賽，最後獲得第10名，他覺得世大運強敵環伺，經驗學習不少，加上這兩年出國比賽增加，越來越多磨練機會，「會更清楚自己為什麼會失誤，又或者比賽時的心態要如何調整改進。」

洪源禧這次獲得兩金，但他坦言細節都沒執行到位，對成績很不滿意，「特別是雙槓，有些動作應該可以做出來，卻因為身體狀態，技術上有些跑掉，變成稍微調降一點難度，這都是需要修正的地方。」

我國亞運男子體操目前好手如雲，「世界貓王」唐嘉鴻、李智凱，蕭佑然、林冠儀、李翌辰、莊佳龍、葉政、洪源禧、邱敏翰、黃彥章、曾為聖等多位選手，都有機會角逐亞運資格。

洪源禧。（全大運辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法