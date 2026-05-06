中職》味全龍對戰台鋼雄鷹 19、20日移師花蓮 8日開放線上索票

中職味全龍5/19、20將以花蓮為主場，對戰台鋼雄鷹。（中職提供）

〔記者游太郎／花蓮報導〕2026年花蓮將迎來中華職棒例行賽！5月19、20日由味全龍擔任主場球隊對戰台鋼雄鷹，8日開放600人線上索票、比賽當天則開放800名以上現場索票，花蓮縣政府歡迎踴躍參與，感受熱血棒球的魅力。

花蓮縣長徐榛蔚指出，縣府積極投入球場硬體升級，並成功爭取中央支持，工程重點包括內野看台頂棚薄膜更新、夜間照明系統升級為高效能LED燈具、電子計分板更新、防撞牆與排水設施整修等，並於內野座位區新架設監視器，全面提升比賽品質與觀賽安全。

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縣府表示，除了辦理職棒例行賽兌票活動，另結合其他豐富多元的活動辦理票根合作方案，如知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園、太平洋南島聯合豐年節、縱谷客韻季系列活動等，邀球迷一起來體驗！

兌票請至花蓮縣政府臉書「索票貼文」下方留言，附上2026花蓮觀光年曆所提及任一景點拍攝之照片，並加上Hashtag：「#花蓮縣政府挺職棒」及「2大國際賽事（ICG、CCWC）8月在花蓮」，即可參與索票。

兌票方式

1.線上搶先申請：

每場限量600張，請於5月8日早上10點至活動網站（https://baseball.hlc.edu.tw/）預先登記索票序號，活動當日出示序號與留言畫面即可兌票。

2.現場排隊換票：

每場提供800張以上（依線上索票情形調整），活動當日於現場排隊並出示留言畫面即可兌票。

兌票地點與時間

比賽當日開賽前2小時，於德興棒球場一壘側戶外區域發放球票。每日僅可兌換當日場次票券，家長也可帶小朋友一起排隊觀賽！

持有票根還可參與縣府各局處推出的專屬活動與好康，詳細資訊如下：

活動一：2026年知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動

活動時間：7/4（六）至8/23（日）

活動地點：知卡宣綠森林親水公園

票根優惠：憑票根至售票處，即可免費入園！

活動二：2026太平洋南島聯合豐年節

活動時間：7/16（四）至7/19（日）

活動地點：德興大草坪

票根優惠：憑花蓮主場票根，可兌換精美小禮物1份（每人限領1份，送完為止）

活動三：花蓮縣政府客家事務處系列活動

票根優惠：憑票根可免費兌換園遊券或兌換券1張（每人限領1張）

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