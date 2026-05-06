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中職》多隊看上的自培重砲 名將之子選富邦有原因

2026/05/06 16:57

童堉誠。（資料照，記者李惠洲攝）童堉誠。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將26歲「大齡菜鳥」童堉誠隨隊，近日有機會從自主培訓升上正式球員並迎接一軍初登場，將是林威助上任球團副領隊以來首位自培升格，而童堉誠去年選秀落榜時，有複數支球隊上門詢問，最終他選擇投靠富邦，正是看上富邦的環境。

童堉誠是前中職明星一壘手童琮輝的兒子，曾在2022年、2025年選秀落榜，去年7月跟富邦簽下自主培訓合約，去年二軍就繳出長打率0.547的好表現，今年13場敲2轟，長打率0.656，今天被叫到一軍隨隊，富邦總教練後藤光尊跟他說，「如果有機會上來，那就好好加油、把握機會。」

去年有複數支隊伍看上童堉誠，富邦在選後一天就聯繫經紀公司，動作相當迅速，童堉誠表示，「我有聽學長講，富邦的環境很不錯，也很願意花精力、金錢去投資選手，讓我很想趕快進來富邦這個大家庭。」

富邦總教練後藤光尊今天提到，去年跟童堉誠在二軍打拚一整年，我有看到很多很好的能力。童堉誠直言，很感謝威助副領隊和後藤總教練看見他，「給我很多上場的機會，就算我失敗、打不好，也會讓我在挫折和失敗中去學習，然後去解讀場上所有的狀況，這是我在下面學習到很不一樣的地方。」

童堉誠直言，今年對他來說是很重要的一年，自己的年紀已不是選進來要養成的選手，必須馬上提供戰力，「今年會比較Push自己，有上場機會就把握住，好好表現給教練看，不要後悔。」

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