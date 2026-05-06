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NBA季後賽》「不全是我的責任...」湖人瘋狂打鐵失誤 防守悍將說話了

2026/05/06 17:27

史馬特與SGA爭球。（路透）史馬特與SGA爭球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在西部準決賽首戰以90：108不敵雷霆，首輪傷癒歸隊的里維斯（Austin Reaves）表現不佳，但這不是紫金大軍輸球主因；事實上湖人團隊整體命中率都相當低迷，同時失誤更是一籮筐。

湖人今天全場出現多達18次失誤，讓雷霆轉換成20分；此外，湖人今天團隊85投35中、命中率僅41%，三分30投10中也只有33%。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直言：「我們就是要把球投進，三分30投10中，里維斯16投3中，我覺得肯納德（Luke Kennard）開賽也有幾次很好的機會沒出手。另外還有失誤問題，下半場我們就有10次失誤。」

身為湖人防守悍將之一的前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），儘管不是球隊最倚賴的得分點，但全場15投4中的淒慘命中率，依舊是湖人吞敗的原因之一。「這是不能接受的。」史馬特表示：「我必須打得更好，這要從我開始。我會完全承擔責任。我知道輸球不全是我的責任，但我覺得我可以做得更多。」

湖人老將詹姆斯（LeBron James）則點出，湖人現在還少了最重要的主將東契奇（Luka Doncic），「我們正在對抗聯盟防守第一的球隊，面對這種防守，你場上必須隨時有能吸引多名防守者的球員。當你碰上衛冕軍，卻少了一個場均34分8籃板8助攻的球星，那是很關鍵的缺口。」

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