新北醒吾女足獲HFL三連霸 福營女壘31年奪HSL首冠

新北醒吾高中女足隊勇奪HFL三連霸，摘下隊史第6冠。（圖由體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市114學年度學生體育賽事捷報連連，中等學校足球聯賽11人制（HFL）由醒吾高中勇奪高中女子組冠軍，完成3連霸並摘下隊史第6冠；中等學校女子壘球聯賽（HSL）由福營國中奪下國中甲組冠軍，締造隊史31年首座冠軍紀錄。新北市長侯友宜今天在市政會議頒發醒吾高中108萬元及福營國中100萬元培訓金，肯定選手與教練團隊的努力成果。

侯友宜表示，醒吾高中與福營國中皆為新北重點培育學校，長年深耕基層體育，建立完善銜接體系。醒吾高中女足成立38年，培育多位國家隊選手，是台灣女子足球的重要搖籃；福營國中女壘與民安、德音及五股國小向下扎根，升學銜接丹鳳高中，形成完整培育鏈。

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在HFL賽事中，醒吾高中女足展現穩定戰力與強大團隊默契，一路過關斬將挺進決賽。冠軍戰迎戰高雄中山工商，下半場率先由榮獲最有價值球員的陳映璇突破防線攻門得分，打破僵局，隨後廖子婷遠射建功並送出精準長傳助攻，帶動全隊攻勢全面開啟，最終以4比0完封對手，強勢完成3連霸。

女足隊長黃怡萍表示，球隊一路走來並不輕鬆，面對外界壓力與挑戰，大家始終團結一心、不曾放棄，「不被看好反而更想證明自己」，能一起撐到最後特別珍貴，也讓團隊更加成熟，未來將帶著這份信念挑戰更高舞台。

榮獲最佳教練獎的許瀞心指出，球員在場上展現團隊精神與堅持到底的態度，這座冠軍是大家共同努力的成果，也是新的起點，未來將持續精進實力，迎接更多挑戰。

在HSL賽事方面，福營國中女壘在決賽首戰以12比6擊敗南崁國中，冠軍戰再以4比2力退強敵埔里國中，以7戰全勝之姿勇奪隊史首冠。表現亮眼的趙雅虎不僅穩定軍心，更一舉包辦最有價值球員及投手獎，她表示，面對高強度比賽雖然緊張，但在教練與隊友支持下，能穩住節奏完成每一次投球任務。

曾為奧運國手的福營總教練顏秀姿說，球隊一度不被看好，但孩子們從低潮中咬牙撐過，憑藉團結與努力走到最後，「這座冠軍是最珍貴的回報」。

新北福營國中女壘以7戰全勝之姿，勇奪HSL國中甲組冠軍，寫下隊史31年首冠榮耀。（圖由體育局提供）

新北市福營國中女壘奪下HSL國中甲組隊史首冠，今（6）日在市政會議獻獎。（圖由體育局提供）

新北市醒吾高中女足今（6）日在市政會議獻獎，並獲頒108萬元培訓金。（圖由體育局提供）

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