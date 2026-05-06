MLB》砲轟大聯盟防禦率王大谷翔平！生涯3轟的28歲洋基棄將吐真言

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「單刀」登板對決太空人，投7局挨2發陽春砲，飆出8次三振僅失2分，「問天」吞下本季第2敗，不過賽後以0.97防禦率重返大聯盟防禦率王。今天對他開轟的太空人28歲內野手休梅克（Braden Shewmake），賽後也吐露心聲。

大谷今天第2局被太空人重砲沃克（Christian Walker）敲出左外野陽春砲，3局下再被休梅克擊出左外野陽春砲，道奇打線直到第8局才靠塔克（Kyle Tucker）的適時安打攻下球隊第1分、也是唯一1分，休梅克的陽春砲成為致勝一擊。

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A homer in only four parks, but I'm sure Shewmake doesn't care pic.twitter.com/iur4bVA8xa — Brian McTaggart （@brianmctaggart） May 6, 2026

休梅克曾是2019年選秀會勇士首輪第21順位相中的好手，2023年迎來大聯盟初登場，但生涯在大聯盟表現低迷。去年他被洋基從讓渡名單撿走，整季都在3A度過，並在今年季前遭到指定讓渡（DFA）後回到3A，4月19日透過交易來到太空人。

休梅克被交易至太空人後隔天就被加入40人名單，本季為太空人出賽7場表現出色，打擊三圍.308/.308/.769、攻擊指數1.077，包含今天砲轟大谷翔平，敲出他大聯盟生涯第3發全壘打，幫助球隊擊敗衛冕軍。

賽後受訪時，休梅克被問到從大谷手中開轟的感想坦言：「這是一輩子可以跟小孩炫耀的事，真的非常酷。不過我只是專注在幫助球隊贏球，這真的太棒了。」談到擊敗大谷的關鍵，他說：「打擊協調員亨尼根（Dan Hennigan）幫我們制定很棒的比賽計畫，我只是照著執行，剛好等到我鎖定的好球進來，揮出漂亮一擊。」

休梅克。（路透）

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