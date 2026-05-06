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李洋談亞運備戰 強化後勤挺選手拚佳績

2026/05/06 18:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」今（6）日於國立臺灣歷史博物館盛大開幕。會後運動部長李洋受訪表示，針對9月登場的亞運賽事，運動部與國訓中心將在後勤支援上全力以赴，並已將先前現地考察蒐集的資訊回饋給各項目代表隊，協助選手做好萬全準備。

李洋指出，從選手轉任部長，更能理解第1線需求。此次文化部與運動部攜手合作，不僅推動運動歷史的保存與傳承，也讓更多人看見台灣體育發展的軌跡。在備戰亞運方面，國訓中心將持續強化中繼支援與後勤照護，確保選手在最佳狀態下迎戰國際賽事。

他透露，近期已再次前往賽場與相關中繼站進行勘查，並將蒐集到的環境與比賽資訊，分享給各項目教練與選手，作為備戰的重要參考，力求在細節中提升整體競爭力。

談及個人過往亞運經驗，李洋表示印象最深刻的有兩次。2018年雅加達亞運，他與搭檔李哲輝拿下台灣羽球男雙首面亞運銅牌；而在2022年杭州亞運，面對選手村與賽場幾乎都是流感病毒，他與搭檔王齊麟在身體不適情況下仍抱病上場，並於8強賽擊敗印尼強敵，最終艱苦摘銅。

李洋強調，運動最迷人的地方，在於面對困難時不輕言放棄的精神，將這份面對挑戰仍勇往直前的精神，展現給國人與世界看見。他期盼選手們都能在國際舞台上綻放台灣韌性。

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