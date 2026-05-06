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MLB》大谷翔平是「GOAT」？ 前國聯MVP、神之右手點出封神最後拼圖

2026/05/06 18:56

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平「二刀流」表現威震大聯盟，強投豪打繳出驚人成績，屢屢締造百年紀錄，與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）齊名，有望成為「GOAT（Greatest of All Time，史上最偉大球員）」。2007年國聯年度MVP、費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins）認為，塞揚獎是奠定大谷「封神」的最後一塊拼圖。

大谷翔平2024年生涯首度進軍季後賽就奪冠，還創下史上首見的單季「50轟50盜」壯舉，也成為首位以全職指定打擊奪下年度MVP的球員，2025年幫助道奇完成衛冕，手上更握有4座年度MVP獎盃，外界都在熱議大谷是否已經是「GOAT」。

對此，羅林斯表示，大谷翔平本季正竭盡全力爭奪國聯塞揚獎殊榮，當他最終贏得這座獎項時，作為史上最偉大棒球員的地位將無可撼動。「你可以看到他每次登板，都在證明自己會贏得塞揚獎，當這件事發生時，我認為這場爭論就結束了，我們正在親眼見證史上最偉大的球員的誕生。」

名人堂傳奇巨投「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）認為大谷翔平已經是「GOAT」，大谷強大的意志力與專注力，甚至比球技更加出色。他坦言，大谷要奪下塞揚獎，唯一需要做的就是保持健康，他在精神層面上已經完全準備好，今年有望獲獎。

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