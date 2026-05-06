全大運游泳》王冠閎50蝶再破全國紀錄 未來可能要婉拒粉絲合照

王冠閎。（全大運辦公室提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕115年中央全大運最後一天賽程，台灣師大泳將「台灣蝶王」王冠閎有始有終，在游泳公開男生組50公尺蝶式決賽游出24秒00，打破個人保持的全國紀錄24秒12，期許帶著這次的好狀態衝擊名古屋亞運。

王冠閎在首日的100公尺蝶式游出51秒90破全國，但中間遭逢感冒，200蝶有點影響身體狀況，休息一天後，稍微恢復狀態，50蝶衝出個人最佳，「原本賽前設定游到23秒9，第一時間碰牆看到98，其實滿開心的，但突然又跳了一下變00，但也沒關係，不會想太多，自己也是有進步。」

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王冠閎表示，意外感冒有點無奈，因為賽前都會認真準備，不論飲食或休息都非常注意，但可能就是一些拍照或者互動，沒有特別留意，「自己游完比賽抵抗力、免疫系統，其實都有在下降，只是自己沒有發現，然後很容易就被傳染到，這也是需要避免的問題。」

王冠閎感謝許多粉絲支持，但將來賽事期間拍照或一些互動要求可能要不好意思婉拒，「因為自己的身體還是比較重要，對他們真的很不好意思，先委婉說抱歉，保持一點距離。」

王冠閎的指導教練黃智勇認為，這次全大運就是希望50公尺、100公尺與200公尺蝶式都可以游到今年個人最佳成績，「他確實都做到了，也代表他這陣子的體能的訓練，肌力的訓練、速度的訓練是有提升，相信這會帶給他很大的信心。這場50公尺是用200公尺甚至100公尺的技術去游，國外世界級選手基本上有些都不換氣，一口氣或只換兩口氣衝完，但我們怕這樣訓練方式，影響他的主項200蝶，所以訓練上不會去憋氣訓練。」

黃智勇表示，王冠閎屆時名古屋亞運依舊會以200公尺蝶式為主，上屆杭州亞運摘銀，「我們也希望繼續努力，不只拿獎牌，或許再往上，拿不同的顏色。」

王冠閎。（全大運辦公室提供）

王冠閎。（全大運辦公室提供）

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