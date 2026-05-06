中職》邦力多旅韓神勇、旅台神隱 葉總深入解析

邦力多。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將外野洋砲邦力多因家庭因素離隊，只留下出賽19場70打數0轟，打擊率2成29的慘淡成績。

30歲的邦力多是多明尼加籍外野手，2022年效力教士曾短暫上大聯盟，去年在墨西哥聯盟出賽29場敲8轟外帶29分打點，繳出3成73打擊率，OPS攻擊指數高達1.138，隨後轉戰韓職韓華鷹，出賽62場敲10轟打下39分打點，打擊率3成13，OPS0.891，表現相當亮眼。

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去年韓職和墨聯成績，今年轉戰中職無法複製貼上，龍隊總教練葉君璋指出，邦力多還沒適應，很多打者季初打不好，等到季末再看，怎麼又回到他應該有的樣子，有時候就是會這樣，邦力多球季開打1個月就要適應，其實沒那麼容易。

「我看邦力多在打，沒有放得很開。」葉總認為，台灣洋砲太少了，某種程度邦力多只能跟魔鷹比，這壓力就大了，魔鷹來台打了2年多，轟那麼多全壘打，「你說邦力多有沒有壓力？一定知道大家會拿他跟魔鷹比，如果每一隊都有洋砲，可能他成績就不是這樣，這是無形壓力，韓職洋砲很多，他可以參考，中職洋砲目前只有魔鷹和他，這會有影響。」

葉總透露，「克魯茲曾說，剛去日本火腿真的都打不到，配球模式各方面都跟想像不一樣，過一段時間他告訴自己，一定要想辦法適應日本職棒環境，你看，後來他打得多好。」

克魯茲效力火腿6年繳出3成10打擊率，掃出120發全壘打，打下466分打點，表現相當亮眼。

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