世桌賽》直落三強勢橫掃丹麥 林昀儒率台灣男團挺進8強

林昀儒。（資料照，取自ITTF官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊今在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子組16強以3：0強勢橫掃世界排名第8的丹麥隊，順利闖進8強，接下來將遭遇瑞典和克羅埃西亞之間的勝方。

世界排名第7的台灣隊昨直落三橫掃塞爾維亞挺進16強，今由世界排名73的馮翊新扛第一點，他面對世界排名45的葛洛斯（Jonathan Groth），克服前兩局都以5：11讓出的劣勢，第3局在取得5：0領先後以11：7扳回一城，接著再以11：8逼平，第5局雙方你來我往，馮翊新頂住壓力以13：11出線，助隊拔得頭籌。

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世界排名第7的「沈默刺客」林昀儒今面對世界排名16的丹麥一哥林德（Anders Lind），雖以7：11丟掉首局，不過接下來回穩以11：4扳平戰局，第3局打出9：1狂攻，順利以11：3聽牌，第4局林德步步進逼，小林在9：9平手後頂住壓力連拿2分關門成功，幫助台灣隊搶下第2點。

世界排名83的17歲小將郭冠宏在第三點背負關門任務，對決拉斯穆森（Tobias Rasmussen）以11：4先下一城，不過次局遭遇對手頑強抵抗，被以10：12追平，雙方第3局持續激戰，郭冠宏在7：7平手時連拿4分，順利再下一城，也成功提升士氣，以11：6關門成功，幫助台灣隊搶下晉級門票。

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