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全大運》本屆4項7人次破全國！中央大學閉幕交棒北市大

2026/05/06 19:32

北市大學運動藝術系帶來「特技舞蹈」演出。（運動部提供）北市大學運動藝術系帶來「特技舞蹈」演出。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國大專校院運動會今下午在中央大學舉辦閉幕典禮，本屆共有4項7人次打破全國紀錄，37項72人次刷新大會紀錄，總計頒發530面金牌。中央大學校長蕭述三把大會會旗交接給116年承辦學校台北市立大學校長邱英浩，象徵賽會精神延續，並與全國各校運動員相約明年台北再相見。

本屆全大運共舉辦21項競賽，來自143所大專校院近萬名選手參與，蕭述三衷心感謝全體師生於籌備期間齊心協力、全力投入，使這場重要的體育盛會得以圓滿完成，期盼這段以「無懼・永續」為主軸的歷程，能成為每位選手難以忘懷的人生記憶。同時，他也感謝所有參與的選手與團隊，共同點燃屬於臺灣青年的榮耀之光，加上所有師生、裁判、工作人員與志工的辛勤付出及奉獻，讓本次賽會得以順利完成，成就這項重要任務。

明年全大運將由北市大承辦，邱英浩表示，回顧全大運的歷史，全大運首屆賽事於民國59年（1970年）舉行，承辦學校即為北市大前身台北市立體育專科學校。歷經逾半世紀發展，該校已成為台灣大專運動最高殿堂，明年不僅是運動賽會的舉辦，更是場「榮耀回歸」的盛會。北市大擁有完善場館設施與專業賽事管理經驗，將以最高規格迎接全國各大專院校運動精英。

會旗交接後，由北市大運動藝術系學生帶來「特技舞蹈」，展現力與美結合的精湛演出，為本屆賽事增添亮點。隨後，大會進行熄聖火儀式，象徵全大運圓滿落幕。

全大運會旗由中央大學校長蕭述三（左）交至北市大校長邱英浩（右）手中。（運動部提供）全大運會旗由中央大學校長蕭述三（左）交至北市大校長邱英浩（右）手中。（運動部提供）

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