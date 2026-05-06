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世桌賽》可惜！葉伊恬獨拿2點 台灣女團不敵香港止步16強

2026/05/06 20:15

葉伊恬。（資料照，取自WTT官網）葉伊恬。（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊今在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽女子組16強對決香港，雖然靠葉伊恬兩度扳平戰局，最終仍以2：3敗下陣來，無緣8強。

台灣昨在32強以3：2險勝波多黎各，台灣隊今一樣由世界排名103的18歲小將彭郁涵打頭陣，她苦戰4局以3：11、12：10、7：11 、8：11不敵世界排名35的香港一姐杜凱琹，遭對手先下一城。

世界排名45的葉伊恬隨後面對世界排名82的蘇籽童，克服首局9：11讓出的劣勢，接下來以11：7、11：6取得聽牌優勢，可惜沒能關門成功，以6：11又被對手扳平戰局，第5局兩人持續激戰，葉伊恬穩住陣腳以11：7脫穎而出，幫助台灣搶下第二點。

第三點由世界排名159的陳思羽對決世界排名96的吳詠琳，她先盛後衰，以11：6、2：11、13：15、5：11敗下陣來，被香港取得聽牌優勢。

葉伊恬第4點再度上陣，她面對香港一姐杜凱琹雖以11：5先下一城，但接下來陷入苦戰，接連以8：11、4：11讓出，不過葉伊恬展現絕佳韌性，第4局再以11：9延長戰線，第5局兩人有來有往，葉伊恬頂住壓力以11：7勝出，幫助台灣女團逼到第5點。

可惜關鍵決勝第5點彭郁涵未能延續氣勢，以11：13、9：11、4：11不敵蘇籽童，以直落三吞下敗仗。

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