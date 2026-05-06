中職》賞樂天4連敗！富邦借金歸零 超強1紀錄稱霸全聯盟

李東洺。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將打線今天首局就猛攻一輪，強力援護先發投手李東洺，為他奪下生涯新高的本季第3勝，終場以7：1賞給樂天桃猿4連敗，上半季借金（敗多於勝場）歸零，本季勝率重返5成。

富邦是全聯盟最會打第一局的隊伍，今天在首局2出局大爆發，從張育成帶頭連續6打席安打，猛灌4分大局，本季在首局猛攻24分，不僅高居全聯盟第1名，也是富邦本季進帳最多分的半局，且首局僅掉6分亦是聯盟最優，堪稱是「首局王者」。

請繼續往下閱讀...

富邦在3、4局追加攻勢，2個半局狂敲4安和2次高飛犧牲打，讓樂天先發洋投魔爾曼僅撐4局，狂挨11安、失掉7分都是來台後生涯最慘紀錄，苦吞本季第3敗。

在富邦首局大量火力援護，富邦悍將先發土投李東洺前4局僅挨1安，5局上遭遇亂流，保送宋嘉翔後挨3安，包含梁家榮1分打點的適時安打，最終他仍將傷害降至最小，合計5.2局失1分退場，雖然中斷連續16.1局無失分的生涯最長紀錄，最終仍奪下本季第3勝，刷新生涯單季最多。

富邦昨天揮別洋砲邦力多，中外野開出空缺給外野手競爭，今天由蔡佳諺鎮守，他在3局下靠高飛犧牲打貢獻1分打點，至於去年主力中外野手申皓瑋，在上月5日背部不適降二軍後，目前已隨隊練習，接下來將進行實戰投打階段，後藤光尊明言：「狀況如果OK，就會把他叫上來。」

富邦後天晚上在新莊跟味全龍進行3連戰系列賽，後藤光尊已明言，生涯44勝的陳仕朋將復出，扛下本季初登板，跟魔力藍和鈴木駿輔強勢挑戰開季獨走的聯盟「龍」頭，而另一位先發土投陳品宏，今晚首度以中繼身份亮相，中繼1局無失分。

★富邦先發投手連續局數無失分

2024 羅戈 25局

2023 江少慶 23.1局

2019 羅力 18局

2018 陳鴻文 17局

2026 李東洺 16.1局

李東洺。（記者林正堃攝）

魔爾曼。（記者林正堃攝）

魔爾曼。（記者林正堃攝）

池恩齊。（記者林正堃攝）

范國宸。（記者林正堃攝）

張育成。（記者林正堃攝）

戴培峰。（記者林正堃攝）

林澤彬。（記者林正堃攝）

梁家榮。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法