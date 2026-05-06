中職》賞樂天4連敗！富邦借金歸零 超強1紀錄稱霸全聯盟

李東洺。（記者林正堃攝）
〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將打線今天首局就猛攻一輪，強力援護先發投手李東洺，為他奪下生涯新高的本季第3勝，終場以7：1賞給樂天桃猿4連敗，上半季借金（敗多於勝場）歸零，本季勝率重返5成。
富邦是全聯盟最會打第一局的隊伍，今天在首局2出局大爆發，從張育成帶頭連續6打席安打，猛灌4分大局，本季在首局猛攻24分，不僅高居全聯盟第1名，也是富邦本季進帳最多分的半局，且首局僅掉6分亦是聯盟最優，堪稱是「首局王者」。
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富邦在3、4局追加攻勢，2個半局狂敲4安和2次高飛犧牲打，讓樂天先發洋投魔爾曼僅撐4局，狂挨11安、失掉7分都是來台後生涯最慘紀錄，苦吞本季第3敗。
在富邦首局大量火力援護，富邦悍將先發土投李東洺前4局僅挨1安，5局上遭遇亂流，保送宋嘉翔後挨3安，包含梁家榮1分打點的適時安打，最終他仍將傷害降至最小，合計5.2局失1分退場，雖然中斷連續16.1局無失分的生涯最長紀錄，最終仍奪下本季第3勝，刷新生涯單季最多。
富邦昨天揮別洋砲邦力多，中外野開出空缺給外野手競爭，今天由蔡佳諺鎮守，他在3局下靠高飛犧牲打貢獻1分打點，至於去年主力中外野手申皓瑋，在上月5日背部不適降二軍後，目前已隨隊練習，接下來將進行實戰投打階段，後藤光尊明言：「狀況如果OK，就會把他叫上來。」
富邦後天晚上在新莊跟味全龍進行3連戰系列賽，後藤光尊已明言，生涯44勝的陳仕朋將復出，扛下本季初登板，跟魔力藍和鈴木駿輔強勢挑戰開季獨走的聯盟「龍」頭，而另一位先發土投陳品宏，今晚首度以中繼身份亮相，中繼1局無失分。
★富邦先發投手連續局數無失分
2024 羅戈 25局
2023 江少慶 23.1局
2019 羅力 18局
2018 陳鴻文 17局
2026 李東洺 16.1局
李東洺。（記者林正堃攝）
魔爾曼。（記者林正堃攝）
魔爾曼。（記者林正堃攝）
池恩齊。（記者林正堃攝）
范國宸。（記者林正堃攝）
張育成。（記者林正堃攝）
戴培峰。（記者林正堃攝）
林澤彬。（記者林正堃攝）
梁家榮。（記者林正堃攝）