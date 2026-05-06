TPBL》杰倫繳22分、林書緯17分 國王對特攻2連勝晉級季後賽

林書緯。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今天和中信特攻在季後賽挑戰賽進行最後一場殊死戰，國王杰倫和奧帝合力拿下43分，加上林書緯貢獻17分，終場96：90拿下2連勝，收下最後一張季後賽門票，將在季後賽首輪迎戰龍頭台啤雲豹。

特攻今天開局進攻多點開花，取得12：4領先，國王靠著王柏智三分球加上上籃止血，且兩隊今天火藥味十足，飛米和飛克在搶籃板卡位時爆發衝突，雙雙吞下犯規。

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國王持續緊追，林書緯、熊祥泰連續命中三分球一度帶隊超前，但特攻靠著林韋翰連拿5分再度超車，一番你來我往後，首節打完戰成24：24。

國王在次節開局打出一波7：1攻勢，但特攻很快反擊，靠著謝亞軒上籃扳平，再次拉鋸，接著內馬連拿5分，半場打完特攻暫時以52：47領先。特攻馬可上半場進帳12分全隊最高，國王以奧帝11分最佳。

易籃後，國王打出一波10：4攻勢超車，雖然特攻很快反擊並靠著阿巴西三分球扳平，但國王熊祥泰、飛米連續在外線開火，助隊討回優勢，3節打完國王反倒取得4分領先；讓落後特攻更雪上加霜的是，陣中強力洋將馬可受傷確定不會回歸。

特攻在末節持續苦追，內線大將內馬犯滿畢業，只剩單洋將讓他們情勢更加嚴峻，終場前2分半鐘時，杰倫起飛扣籃助國王擴大到9分領先。隨後飛克三分打助隊扳回一城，只是特攻沒能把握接下來進攻的機會，無力逆轉頹勢，也讓國王成功「下剋上」，收下季後賽門票。

國王杰倫今天攻下全場最高22分、6籃板，奧帝進帳21分、11籃板、6助攻，林書緯繳出17分、7籃板、7助攻；特工方面，飛克繳出全隊最高17分、10籃板，阿巴西14分本土最佳。

杰倫。（記者劉信德攝）

林書緯。（記者劉信德攝）

林彥廷。（記者劉信德攝）

李愷諺。（記者劉信德攝）

飛米。（記者劉信德攝）

奧帝。（記者劉信德攝）

飛克。（記者劉信德攝

馬可。（記者劉信德攝）

簡廷兆。（記者劉信德攝）

林韋翰。（記者劉信德攝）

內馬。（記者劉信德攝）

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