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中職》9局滿壘危機驚險守成 獅隊4連勝、銳力獅首勝到手

2026/05/06 21:46

銳力獅。（統一獅提供）銳力獅。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕賽前都居於連勝的統一獅、台鋼雄鷹，今天在嘉義市立棒球場交手。獅隊洋投銳力獅5局失1分，靠著隊友火力掩護，拿下首勝，獅隊4:1贏球，近期4連勝、台鋼2連勝終止。單場2支2的陳重羽，在家鄉嘉義拿下MVP。

獅隊新洋投銳力獅開季前兩場都交出優質先發，今首局就遭遇危機，被陳文杰、吳念庭敲安，之後又保送魔鷹，來台3戰以來首次投出保送。銳力獅隨後三振王柏融，郭阜林滾地球則打向今重返一軍的二壘手林靖凱，首局獅隊化險為夷。

林靖凱。（統一獅提供）林靖凱。（統一獅提供）

上月投手MVP江承諺，同樣在首局遭遇危機，被獅隊首棒陳傑憲敲安，1出局後保送林子豪，蘇智傑接著擊出穿越安打，帶回1分打點，獅隊先馳得點。2出局後，林培緯也擊出安打，獅隊拿下第2分。

2局下，陳重羽敲安，台鋼先是游擊手曾子祐發生失誤，一壘手郭阜林後續沒能接到內野高飛球，雖隨即傳二壘刺殺強迫進壘的跑者，打者李丞齡被記為趁傳上壘，帳面上雖不記失誤，但三壘跑者趁機回本壘，讓獅隊又拿到1分。4局下，陳重羽再次敲安、盜壘，陳傑憲適時安打，再幫獅隊拿下1分。

銳力獅投球任內，前5局僅3局上完成三上三下，5局被曾子祐敲安，兩出局後，魔鷹擊出反方向飛球，落地形成二壘打，台鋼追回1分。銳力獅來台前兩場都投出優質先發，今僅投5局就用了99球，被擊出6安打、2保送，另有6次三振，失1分；江承諺投6局，被擊出7安打、2四壞、1三振，失4分（3責失）。

領先3分的獅隊，8局推出高塩將樹登板，連續被頭兩位打者吳念庭、魔鷹敲安，雖造成2出局，又保送曾昱磬，造成滿壘。獅隊換上黃竣彥，面對生涯首打席的顏采丞，顏采丞擊出界外飛球出局。獅隊新秀余羿賢則是8局下代打，從陳宇宏手中敲出生涯首安。

9局上，鍾允華登板關門，被首位打者紀慶然敲安，1出局後保送曾子祐，造成危機。代表追平分的吳念庭，擊出游擊方向平飛球出局形成2出局。獅隊選擇故意保送魔鷹，王柏融面對滿壘，擊出滾地球出局。

余羿賢。（統一獅提供）余羿賢。（統一獅提供）

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