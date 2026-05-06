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中職》慘遭兄弟5投聯手完封 「週三狂龍」首度踢到鐵板

2026/05/06 21:55

羅戈。（記者陳志曲攝）羅戈。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋龍象戰，中信兄弟洋投羅戈繳6局無失分優質先發，加上牛棚順利守成，9局上一輪猛攻灌進5分，最終兄弟就以6：0完封勝味全龍，「週三狂龍」本季在禮拜三4戰全勝後苦吞首敗

1局上兄弟靠張仁瑋、岳政華、陳俊秀安打形成一出局滿壘，黃韋盛高飛犧牲打先馳得點，龍隊先發洋投魔神龍賽前17.1局無失分，此役首局就破功，失掉轉隊後第1分。

昨天賽前為止，本季羅戈得分援護率低到只有1.25，在全聯盟超過20局的先發投手排名墊底，導致戰績只有1勝4敗，此役打線依舊沒給他太多支援，不過羅戈很爭氣，用109球投6局被敲3安飆9K無失分，拿下本季第2勝和單場MVP。羅戈退場後，江忠城、錢可倫、呂彥青、陳琥依序登板後援也都沒失分，5人聯手完封龍隊打線。

魔神龍用104球先發6局，被敲出6安失1分吞下轉隊後首敗。

魔神龍退場後，兄弟在9局上再度發動攻勢，江坤宇內野安打，陳統恩選到保送，一出局後許庭綸敲出二壘安打帶有2分打點，岳東華敲安進帳1分打點，岳政華掃出2分砲，兄弟單局灌進5分奠定勝基。

羅戈。（記者陳志曲攝）羅戈。（記者陳志曲攝）

魔神龍。（記者陳志曲攝）魔神龍。（記者陳志曲攝）

岳政華敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）岳政華敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

許庭綸敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）許庭綸敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

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