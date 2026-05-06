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中職》全聯盟最會打先發洋投！ 富邦悍將復仇成功

2026/05/06 22:16

張育成。（記者林正堃攝）張育成。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦是全聯盟最會打第一局的隊伍，今在首局2出局大爆發，從張育成帶頭連續6打席擊出安打，猛灌4分大局，本季在首局猛攻24分，不僅高居全聯盟第1名，也是富邦本季進帳最多分的半局，且首局僅掉6分亦是聯盟最優，堪稱是「首局王者」。

富邦在3、4局追加攻勢，2個半局狂敲4安和2次高飛犧牲打，讓樂天先發洋投魔爾曼僅撐4局，狂挨11安、失掉7分都是來台後生涯最慘紀錄，苦吞本季第3敗。

富邦悍將亦是本季最會打先發洋投的隊伍，本季先發洋投對戰富邦狂吞3勝7敗，勝率僅3成，就連魔爾曼原在4月21日對富邦7局失1分奪勝投，今天卻被打出生涯最慘一役。

富邦總教練後藤光尊直言，「一直處於挨打狀態也會覺得很不甘心，確實制定了對策，選手們也都有好好地發揮。」談到首局的優異表現，「既然有這樣的數據，之後的比賽也會繼續往這個方向去努力。」

本季洋投對戰各隊勝率

vs富邦悍將 3成（3勝7敗）

vs味全龍 4成（4勝6敗）

vs中信兄弟 4成62（6勝7敗）

vs統一獅 5成33（8勝7敗）

vs台鋼雄鷹 5成38（7勝6敗）

vs樂天桃猿 5成45（6勝5敗）

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