TPBL》國王2連勝特攻闖季後賽 洪志善點名王柏智首節表現是關鍵

新北國王王柏智。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今天在季後賽挑戰賽最後一場以96：90擊敗中信特攻，2連勝收下季後賽門票。今天賽後國王總教練洪志善表示，球隊這兩場比賽啟用了有別於例行賽的防守策略，球員也執行得很好；另外他也點名王柏智在球隊開局落後時連拿5分相當重要，是球隊掀開壓力鍋的關鍵人物。

特攻和國王今天上半場你來我往，團隊數據也難分軒輊，半場打完特攻暫時以52：47領先。易籃後，國王在第3節打出26：13攻勢逆轉戰局，而落後的特攻先是傷了馬可，內馬又在末節犯滿畢業，決勝時刻打得更加艱辛，無力逆轉吞下2連敗也連續兩季無緣季後賽。

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國王今天4人得分上雙，杰倫攻下全場最高22分、6籃板，這季準備退休的奧帝貢獻21分、11籃板，林書緯則進帳本土最佳17分、7籃板、7助攻。

國王這季在例行賽對特攻6場比賽僅贏1場，但季後挑戰賽卻在外界不看好情況下，驚奇收下2連勝闖進季後賽。洪志善透露，球隊這兩天對特攻啟用了完全不同的防守策略，「教練團這幾天都3點才睡，思考該怎麼改變，加上球員能確實執行戰術，才讓我們能贏下比賽。」

洪志善提到，今天掀開球隊壓力鍋的關鍵是王柏智，「一開始我們落後時，他上來後拿下的5分很重要，雖然不是後面球隊逆轉，但他的得分把節奏掌握住是關鍵，而之後林書緯上來配上飛米、奧帝是改變比賽勝負關鍵。」

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