全大運游泳》「仰式之王」莊沐倫再奪8金 締賽史50金傳奇紀錄

莊沐倫。（北市大提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕115年全國大專校院運動會落幕，台北市大「仰式之王」莊沐倫成為最大贏家，連續3屆8金進帳，累計賽史集滿50金，而且傳奇紀錄還有望持續翻新。

本屆全大運由中央大學承辦，游泳賽事則移師北市大詩欣館進行，平時就在此訓練的地主莊沐倫、劉姵吟，分別摘下8金及7金，堪稱男女之最。莊沐倫除了橫掃公開組男子個人50、100和200公尺仰式，加上400公尺自由式接力、400公尺混合式接力、800公尺自由式接力，還有男女混合400公尺自由式接力、男女混合400公尺混合式接力，全都站上頒獎台頂端，讓他自111年，還有113、114、115這連續3年，多達四屆全大運完成豪奪8金壯舉。

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經驗豐富的莊沐倫，7屆全大運集滿50金，賽後不禁有感而發，「其實時間過得蠻快的，感覺我才剛上大學，現在已經碩士3年級要畢業了。」文武全能的他，已經考上博士班，因此全大運不會缺席，還可望不斷把金牌紀錄堆高，「我不會給自己設限，只要能夠游，學校也有需要，就會繼續拚下去。特別是明年全大運由我們北市大主辦，身為東道主輸人不輸陣，肯定要再拚8金！」

莊沐倫（右起）、劉姵吟分別豪奪8金及7金。（北市大提供）

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