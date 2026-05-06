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TPBL》季後挑戰賽關鍵兩戰狀態不理想 阿巴西吐露心聲

2026/05/06 22:53

阿巴西。（記者劉信德攝）阿巴西。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中信特攻今天在季後賽挑戰賽最後一戰以90：96不敵新北國王，連續兩季無緣季後賽。這季回歸的「黑豹」阿巴西此役19投4中，拿下14分，但命中率只有21.1%，他自認這兩場低潮是自己的問題，也是未來他必須調整的地方，未來關鍵戰役要能為球隊做更多。

即便最後不敵國王無緣季後賽，特攻總教練莫米爾仍給予球員肯定，「我還是想跟球員說謝謝，我們的球員戰鬥到最後一刻，即便上半場馬可已經受傷無法比賽，但我們的球員都保持很好的信念，我只能說我們打了很棒的比賽，但是最後差了一點。」

飛克今天貢獻全隊最高17分、10籃板，而阿巴西全場19投4中，投籃命中率只有21.1%，進帳14分、4籃板；而他前一場挑戰賽三分球8投0中，僅進帳10分。

對於這兩戰狀態不盡理想，阿巴西說：「這是我自己的問題，籃球不可能每次狀態都很好，而這兩場低潮是我沒有展現最好自己來幫助球隊，這也是我要調整地方，未來面對關鍵比賽要能幫助球隊更多。」

阿巴西這季重返特攻，被寄予厚望，但他這季也飽受傷病困擾，對於表現造成影響。總結這個賽季，阿巴西說：「這賽季對我來說算是高低起伏最大的賽季，一開始因為受傷，後來又有大大小小的問題，但後來團隊慢慢打出節奏，還是很可惜沒能進到季後賽，感謝我的隊友、我的教練團，每次練球都看得出來我們是一家人。」

阿巴西也感性地表示，「我們一起度過很多時光，希望這次沒進季後賽可以成為未來養分，讓我們更想要突破，變得更厲害，希望下個賽季把所有傷勢養好，大家都健健康康打完賽季，不要受傷。」

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