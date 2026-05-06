中職》許庭綸踉蹌跌坐在地離譜失誤 平野惠一「膝」望他能體會

中信兄弟許庭綸。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋龍象戰，中信兄弟先發左外野手許庭綸，1局下就出現嚴重的接球失誤，當時陳子豪擊出左外野深遠飛球，許庭綸原本已就定位準備接球，沒想到他一個踉蹌跌坐在地，球在他眼前落地，陳子豪趁機跑上二壘，一開始聯盟紀錄組記二壘安打，後改判許庭綸接球失誤。

對於許庭綸開賽極為尷尬的失誤，今天賽後兄弟總教練平野惠一指出，許庭綸在接飛球的時候，身體重心會往上飄，他必須用膝蓋維持高度、重心，讓視線不會上下晃動，這部分要特別注意，關於膝蓋的調整，跟他的轉身也有相關。

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平野惠一認為，當下許庭綸一邊追球、一邊看球的情形還滿明顯的，希望未來他能成為「球一打出來就能判斷落點」的外野手，現在是球隊外野手非常好的競爭機會，隨著出賽數增加，相信他能更快更好地成長。

另外一個尷尬的狀況是，1局上兄弟進攻，一出局滿壘黃韋盛擊出中外野飛球形成高飛犧牲打先馳得點，中外野手郭天信長傳回本壘，來不及抓到奔回本壘的張仁瑋，此時捕手蔣少宏非常機靈，快傳二壘抓到回壘不及的岳政華。兄弟在9局上一輪猛攻灌進5分，岳政華敲出兩分砲將功折罪，本季首轟出爐。

平野惠一認為，岳政華算跑壘失誤，當時一出局滿壘，打者擊出中外野飛球，中外野手回傳球比較高一點，當回傳球這一條線不是往本壘方向，而是靠近三壘方向，兩名跑者同時起跑，二壘跑者就要特別注意。

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