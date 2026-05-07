全大運游泳》北市大男團7連霸、女團5連后 後勤團隊與贊助商加持

莊沐倫再度豪奪8金。（北市大提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕115年全國大專校院運動會落幕，由前奧運國手許志傑領軍的台北市大游泳隊豪奪21面金牌，再度成為公開組男、女團體總冠軍，而且男團7連霸、女團5連后，教練許志傑特地感謝專業後勤團隊及贊助商支持，讓學生選手們無後顧之憂，臨場全力以赴爭取佳績。

本屆全大運由中央大學承辦，游泳賽事則移師北市大詩欣館進行，佔有地利之便的北市大游泳隊，賽場邊特地設立一間營養補給站，選手比賽後先到那裡報到，在防護員協助下喝補給品，搭配防護站與冷熱水療區域，完全比照國外頂級規格待遇，許志傑說：「這次我們後勤團隊安排3位物理治療師，還有今年首度加入的1位心理師，讓選手在高張力比賽過程中維持身心穩定，尤其年輕人容易卡關，透過專業諮詢來分擔化解一些緊張和壓力。」

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此外，原本已經贊助北市大空手道隊的八馬國際，今年也與游泳隊展開合作，再度豪奪8金的「仰式之王」莊沐倫、7金女將劉姵吟，也都是贊助選手，全大運7年生涯集滿50金的莊沐倫說：「謝謝八馬出錢出力，還提供我們許多資源和補給品，不但讓同學減輕經濟負擔，也能獲得更多實質幫助。」

許志傑率領的北市大游泳隊，再度成為全大運的大贏家。（北市大提供）

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