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台東大學曾文駿競技體操「逃亡」10年復出 全大運獨攬3金1銀3銅

2026/05/07 07:16

24歲大一新生曾文駿復出體操競賽，獨攬3金1銀3銅。（東大提供）24歲大一新生曾文駿復出體操競賽，獨攬3金1銀3銅。（東大提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕115全國大專校院運動會於5月2日至6日在中央大學舉行，台東大學代表隊在體操、柔道、游泳等項目表現亮眼，共勇奪4金2銀11銅，展現長年深耕競技運動的厚實成果。其中，競技體操一般男生組選手曾文駿一人獨攬3金1銀3銅、共7面獎牌，不僅成為本屆全大運最大贏家，其離開體操運動近10年、重返賽場首年就成奪牌王。

24歲的曾文駿，是台東大學文化資源與休閒產業學系夜間部一年級新生，畢業於台東體操名校台坂國小、賓茂國中。在本屆全大運一般男生組競技體操賽事中，他以黑馬之姿橫掃多面獎牌，勇奪個人全能、吊環及鞍馬金牌，單槓摘銀，並於地板、雙槓及跳馬等項目奪下銅牌，展現全面性的體操實力。參賽7項全都站上頒獎臺，成績十分耀眼。

曾文駿國小時因參加育樂營接觸體操，因為覺得「體操很帥」而投入訓練，但當年高壓的訓練方式，卻讓年少的他逐漸對體操失去熱情，國中時毅然離開體操場。之後，他服兵役、在便利商店工作，也培養攝影與健身等興趣。自稱「體操逃亡選手」的他，一度與體操漸行漸遠。

多年後，在思考未來職涯與人生方向之後，他選擇重返校園，進入東就讀。因緣際會下，看見學校擁有體操隊，加上再度遇見兒時便認識的教練陳智郁，讓他重新燃起對體操的熱情，決定披上戰袍、再次站上賽場。

相隔近10年重新接受正式訓練，曾文駿坦言並不容易。除了體力需要重新調整，身上也有舊傷，目前每週僅能維持3天左右的訓練，專注於規定動作與基本功的穩定性。面對久違的大型賽事，他透露自己從賽前兩天就開始緊張，但隨著比賽進行，也逐漸找回熟悉節奏。雖然在最擅長的地板項目中，因少做一個動作而錯失金牌，讓他不免懊惱；但復出首年便奪下7面獎牌，他靦腆的說：「這成績有點超乎我的想像！」

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