MLB》昨天丟故意觸身球遭驅逐出場！老虎左投與教頭都被禁賽

瓦德茲昨天因故意觸身球遭到驅逐出場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天因故意觸身球被勒令退場的底特律老虎明星左投瓦德茲（Framber Valdez），今天懲罰結果出爐，最終瓦德茲禁賽5場並被罰款，教頭辛奇（AJ Hinch）也被判禁賽1場。

瓦德茲昨天對上紅襪時先發出賽，進入到第4局的投球被康崔拉斯（Willson Contreras）與阿布瑞尤（Wilyer Abreu）背靠背開轟，隨後面對史托瑞（Trevor Story）投出觸身球保送，讓打者相當不滿也導致雙方板凳清空，最終裁判認定瓦德茲因故意觸身球遭到驅逐出場，讓他只留下3局狂失10分（7分自責分）的慘淡表現。

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大聯盟起初判定瓦德茲將禁賽6場，但經過與球員協會的協議後選擇減輕懲罰，禁賽實施時間從今天對上紅襪的比賽起，直到美國時間周三對上紐約大都會的比賽才被允許上場。

除了瓦德茲外，老虎隊總教練辛奇也被判禁賽，今天改由板凳教練隆巴德（George Lombard）暫代一職，對於這個結果，辛奇也欣然接受，「一般來說，當發生向昨晚這種球賽一度被中斷、球員因為故意丟人而被趕出去這種類似的情形，你一定會付出些代價。」

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