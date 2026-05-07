NBA季後賽》布朗森關鍵時刻挺身而出 尼克2連勝少了恩比德的七六人

尼克2連勝。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尼克今天在東部次輪G2靠著布朗森（Jalen Brunson ）決勝階段的重要進球，全場拿26分，成功甩開對手糾纏，以108：102力退七六人，系列賽2：0領先。

尼克前一場以39分差大勝七六人，加上首輪面對老鷹的第5、第6戰壓倒性表現，成為NBA史上首支能連3場季後賽都狂勝對手超過25的球隊。

請繼續往下閱讀...

七六人今天拒絕再當病貓，儘管當家中鋒恩比德因腳踝及臀部傷勢缺陣，仍一路緊咬比分，多次戰成平手，決勝節最後6分鐘還打成99：99平，但關鍵時刻布朗森挺身而出，連續2顆中距離命中，加上布里吉斯（Mikal Bridges）進球，助隊連拿6分擴大分差，而七六人在追分階段陷入得分荒，勝負就此底定。

尼克有4人得分達雙位數，除布朗森之外，阿努諾比（OG Anunoby）貢獻24分，湯斯（ Karl-Anthony Towns）進帳20分、9籃板，布里吉斯斬獲18分。

七六人今天8人輪替，每人都有得分，馬克西（Tyrese Maxey）幾乎沒休息，23投9中進帳全隊最佳26分，P.喬治（Paul George）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）皆有19分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法