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MLB》「PCA」驚天追平轟、布許連兩天當英雄！小熊再退紅人奪主場14連勝

2026/05/07 11:29

小熊在10局下半向紅人說再見，拿下主場14連勝。（法新社）小熊在10局下半向紅人說再見，拿下主場14連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天與紅人進行4連戰第3場比賽的小熊，靠著「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出9局追平轟，連續兩天都打進延長賽才分出勝負，最終布許（Michael Busch）選到再見保送，終場以7：6收下勝利，除了打出8連勝佳績外，還奪下主場的14連勝。

紅人靠著克魯茲（Elly De La Cruz）三壘有人時敲出滾地球送回分數先馳得點，不過下個半局哈普（Ian Happ）扛出一發兩分砲，很快將比數逆轉。

來到4局下半，小熊再度發起攻勢，開局哈普與鈴木誠也接連敲安打下分數，接著布許也安打上壘後，下一棒的凱利（Carson Kelly）雖擊出雙殺打但也送回1分，讓領先分差擴大，不過紅人也很快發動反擊，5局上首位打者麥可連（Matt McLain）砲轟小熊先發瑞伊（Colin Rea）追近分數。

紅人保持兩分落後進入到9局上半，第1位上場的打者史提爾（Spencer Steer）面對到小熊換上來試圖關門的後援投手馬丁（Corbin Martin），相中紅中速球一棒炸裂剩下1分差，隨後連續兩支安打以及觸擊攻佔滿壘，輪到布雷戴（JJ Bleday）建功敲安扳平比數。

持續保持滿壘狀態輪到克魯茲，他咬中外角伸卡球打成右半邊深遠飛球被鈴木誠也接殺，但接到球後撞牆倒地，使得球無法快速傳回內野，導致兩名跑者回到本壘得分，形成罕見的2分打點高飛犧牲打。

雖然屈居落後，但小熊仍不放棄希望，凱利1出局敲安後，阿姆斯壯相中亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）好球帶以下的滑球，一棒轟出追平比數的全壘打，讓雙方殺進延長加賽。

10局上半，小熊後援投手索頓（Trent Thornton）完美封鎖紅人未掉分，下個半局打線藉著左投柏克（Brock Burke）的不穩攻佔滿壘，最後布許選到再見保送，贏下這場得來不易的勝利。

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