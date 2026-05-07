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鼓勵桃園市民參加日本神戶馬拉松 送「舒華樂桃桃」行李箱

2026/05/07 11:14

桃園市民參加神戶馬拉松，有機會獲得限量「舒華樂桃桃」行李箱旅遊好禮包，內含桃園在地農特產、觀光大使的周邊小物等。（圖由桃園市政府提供）桃園市民參加神戶馬拉松，有機會獲得限量「舒華樂桃桃」行李箱旅遊好禮包，內含桃園在地農特產、觀光大使的周邊小物等。（圖由桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2026神戶馬拉松」預計於11月15日在日本神戶市登場，桃園市民8月31日前完成報名，並完成資料回傳，就有機會獲得限量「舒華樂桃桃」行李箱等好禮；另，神戶觀光局將提供市值4500日圓的「神戶觀光優速通票」，讓市民前往參賽之餘，也可規劃暢遊超過50處熱門景點，深度認識神戶的城市風貌。

桃園市政府推動「桃園×神戶雙城馬拉松」交流計畫已邁入第3年，市府觀光旅遊局表示，神戶馬拉松是日本關西地區具代表性的城市馬拉松賽事，每年吸引來自世界各地約2萬名跑者參賽，賽道串聯港灣、市街等城市景觀，加上紀念1995年阪神大地震罹難者的賽前默哀儀式等特色，讓賽事除了挑戰性，更具觀光魅力。

桃園市民透過指定網站包括JTB體育站、 RUN JAPAN，自費報名參賽，並完成資料回傳，經審核通過並實際報到、參賽，即可列入名單獲得桃園觀光大使葉舒華的「舒華樂桃桃」行李箱旅遊好禮包，內含桃園在地農特產、觀光大使的周邊小物等，獨家好禮限量100名，額滿為止，相關資訊可洽詢「桃園觀光導覽網」。

桃園市民參加神戶馬拉松，有機會獲得限量「舒華樂桃桃」行李箱等好禮。（圖由桃園市政府提供）桃園市民參加神戶馬拉松，有機會獲得限量「舒華樂桃桃」行李箱等好禮。（圖由桃園市政府提供）

神戶馬拉松是日本關西地區具代表性的城市馬拉松賽事。（圖由桃園市政府提供）神戶馬拉松是日本關西地區具代表性的城市馬拉松賽事。（圖由桃園市政府提供）

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