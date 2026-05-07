國家棒球基地揭牌 賴清德：打造台南成為亞洲棒球重鎮

總統賴清德（左2）偕同台南市長黃偉哲（左1）、運動部長李洋（左3）、棒協理事長辜仲諒（左4）與貴賓揭牌儀式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由運動部、國家運動訓練中心與南市政府共同推動的「國家棒球訓練基地」，今（7）日於亞太國際棒球訓練中心正式揭牌，由總統賴清德主持，象徵台灣國家棒球培訓體系邁向新里程碑，也逐步將台南打造為亞洲棒球重鎮。

賴清德致詞時回顧亞太棒球園區一路推動歷程，笑稱自己當年擔任台南市長時是「先發投手」，接任的前代理市長李孟諺是「中繼投手」，現任市長黃偉哲則是「終結者」，而接手經營基地的中華民國棒球協會理事長辜仲諒 ，更像是最後揮出全壘打的「強打者」，一席話讓現場笑聲不斷。

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賴清德還幽默向辜仲諒喊話，詢問是否有意願未來再幫棒球場「加蓋屋頂變巨蛋」、「這不敢勉強啦」，台下的辜仲諒則頻頻露出笑容，互動輕鬆熱絡。

賴清德表示，期盼國家棒球訓練基地未來能充分發揮功能，不僅培育基層與國家代表隊選手，也能吸引國外球隊來台冬訓、舉辦國際賽事。

今日揭牌儀式由賴清德、運動部長 李洋 、辜仲諒及黃偉哲等人共同完成，象徵國家棒球代表隊訓練體系正式啟動新階段。

「國家棒球訓練基地」構想最早於2025年4月提出，由台南市府函請當時教育部體育署評估於亞太國際棒球訓練中心設置的可行性；同年6月26日，國家運動訓練中心完成評估，認為園區具備成棒副球場、室內打擊場等完整設施，可同時支援多層級代表隊集訓需求，且擁有獨立訓練空間，能有效紓解場地排擠問題，兼顧賽事與國家隊備戰效能。

未來除成棒主球場由南市府主導經營外，其餘6座球場，包括少棒正、副球場及相關附屬設施，將委由中華民國棒球協會營運管理，結合棒協國家隊組訓與國際賽事經驗，強化台灣棒球整體發展能量。

國家棒球訓練基地今日正式啟用。（記者洪瑞琴攝）

總統賴清德與現場來賓握手致意。（記者洪瑞琴攝）

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