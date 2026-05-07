TPBL》夢想家主場迎戰攻城獅 三上悠亞加入應援

三上悠亞。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕福爾摩沙夢想家本季以第二種子挺進季後賽並取得首輪主場優勢，本週六（5/9）與週二（5/12）率先於洲際迷你蛋主場迎戰新竹攻城獅，正式點燃季後賽戰火，三上悠亞將首次參與季後賽應援。

夢想家本季持續以年度口號「NEW ERA」為主軸展開，隨著賽季發展持續調整攻守節奏、強化團隊執行力。總教練簡浩多次強調「溝通、信任與韌性」的重要性，並逐步體現在場上表現。儘管賽季中曾歷經起伏，球隊仍穩定修正狀態、累積化學效應，面對即將到來的季後賽，將以更高強度防守與更果決的場上判斷，全力迎戰每一場關鍵對決。

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兩日有多項專屬好禮，除了EA7 活動主題折扇、季後賽應援毛巾之外，5/9進場的球迷可領取 Nabati 威化餅乙包。5/12入場可獲得道地的偉特焦糖夾心鮮奶油糖乙包（數量有限，發完為止）。經典「夢想突襲」與潮流平台AREA 02合作，完成官方指定任務的球迷有機會獲得潮流品牌鞋款。中場遊戲獲勝者可帶走 EA7 運動品牌套組（包含水壺、無繩跳繩、尼龍收納小包）。另於暫停時間互動環節「EA7奪勝時刻」，由女孩隨機邀請球迷一同遊戲，幸運者可獲得EA7品牌好禮。（更多活動內容資訊，請鎖定夢想家官方社群公告。）

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