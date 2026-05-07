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MLB》擺脫前兩戰被打爆陰霾 水手華裔強投9K無失分退聯盟最強勇士

2026/05/07 13:34

布萊恩．沃今天主投6局送出9K無失分。（路透）布萊恩．沃今天主投6局送出9K無失分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰大聯盟戰績最佳勇士的水手，靠著華裔明星王牌布萊恩．沃（Bryan Woo）6局9K無失分優異好投，助隊以3：1收下勝利。

布萊恩．沃開季狀況穩定，但再美國時間4月25日與5月1日的表現不盡理想，分別繳出3局失7分與6局失6分的成績，讓防禦率從2.25暴漲至4.61。

本場比賽力拚找回手感的布萊恩．沃開賽送2出局後，雖對歐森（Matt Olson）丟出保送，但之後面對7名打者通通解決，直到4局上半勇士首名打者阿爾比斯（Ozzie Albies）再投保送，飆2K之後還被杜邦（Mauricio Dubón）敲出安打攻占得點圈，所幸順利讓萊利（Austin Riley）擊出滾地球出局，化解危機。

5、6兩局，布萊恩．沃送出6上6下為本次的先發任務畫下完美句點，總計他本場用了98球投完6局，其中66球為好球，只被敲出1支安打沒有失分，送出9次三振與2次保送，防禦率從4.61下降到4.02。

打線部分，3局下半滿壘局面，羅里（Cal Raleigh）擊出滾地球形成雙殺，不過成功護送三壘跑者回來得分，6局下「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）敲出距離長達436英尺的大號全壘打再添分數，雖然8上勇士靠著高飛犧牲打總算打破鴨蛋，但下個半局楊恩（Cole Young）的二壘安打帶有1分打點，最終順利拿下比賽勝利。

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