NBA季後賽》最多領先47分！溫班亞瑪繳雙十 馬刺打爆灰狼扳平系列賽

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽落後的馬刺今天在西部準決賽第2戰火力全開，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下19分、15籃板，加上卡瑟爾（Stephon Castle）貢獻21分，率隊以133：95痛宰灰狼，系列賽戰成1：1平手。

馬刺在系列賽首戰不敵灰狼，陷入0：1落後。今天頭號球星溫班亞瑪一甩前役低迷手感，上半場獨攬14分、9籃板，黑衫軍也成功壓制灰狼進攻，讓他們在前兩節團隊命中率只有29.8%，半場打完馬刺已經取得59：35領先。

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反倒是馬刺在上半場團命中率達到45.7%，整體數據都優於明尼蘇達大軍，除了溫班亞瑪發揮，福克斯兩節打完進帳全場最高15分。灰狼方面愛德華茲和藍道前兩節都僅進帳8分。值得一提的是，馬刺今天在半場打完領先24分，為2016年對雷霆一戰以來，半場領先最多分差紀錄。

易籃後，灰狼還是苦無突破之道，尤其第3節尾聲又被溫班亞瑪、錢帕尼（Julian Champagnie）連續命中三分球，陷入超過30分落後，勝負大致底定。

馬刺今天7人得分上雙，卡瑟爾攻下全隊最高21分，溫班亞瑪進帳19分、15籃板，福克斯16分；灰狼方面，今天愛德華茲受到限制，全場僅進帳12分，還出現4次失誤。

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