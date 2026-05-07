自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》老教頭葉萬壽重出江湖 率光明國小奪下自由盃11歲組冠軍

2026/05/07 12:34

老教頭葉萬壽（中）重出江湖，率領光明國小奪下男生11歲組冠軍。（葉萬壽提供）老教頭葉萬壽（中）重出江湖，率領光明國小奪下男生11歲組冠軍。（葉萬壽提供）

〔記者許明禮／台北報導〕115年自由盃國小組團體桌球錦標賽日前在宜蘭落幕，由「葉家班」父子葉萬壽、葉俊良領軍的新竹縣光明國小，在男生11歲組一路過關斬將，最終在決賽以3:1力退台南市崇明國小，奪下隊史首座全國冠軍。葉萬壽表示，這是他教練生涯第8座全國冠軍，也是繼20年前竹仁國小奪冠後，新竹縣經過20年再度稱霸自由盃。

年輕時有「鐵血教頭」之稱的葉萬壽，向來以訓練嚴格出名，執教生涯培養出無數青少年、成人國手，其中奧運國手陳建安更是經典之作，陳建安在2008年為台灣奪下第一面世界青少年錦標賽男單金牌，2013年更和莊智淵攜手摘下世界錦標賽男雙金牌。葉萬壽在2015年一度退休，前幾年因住家附近開了家「合力乒乓訓練中心」，他才重執教鞭，並在球館練出一批好手。

由陳敬安、許值融、陳詣翔、陳少騏、呂佾橙、陳均睿組成的光明國小，這次自由盃在8強賽以3:1扳倒去年10歲組冠軍北市龍安國小、4強再以3:1擊退去年總統盃冠軍北市民權國小A隊，決賽對上崇明國小也以3:1獲勝。其中，兩大主將許值融、陳敬安單、雙打全勝，扮演奪冠功臣。

葉萬壽表示，這批小將頗有天分，雖然每週練球時數並不多，週一到週五都是放學後才到球館練球，且只練2、3小時，週六才到香山高中和國、高中生一起訓練，沒想到只花1年時間就可以獲得全國冠軍。

葉萬壽（右4）、葉俊良（左4）父子聯手率光明國小奪下自由盃冠軍。（葉萬壽提供）葉萬壽（右4）、葉俊良（左4）父子聯手率光明國小奪下自由盃冠軍。（葉萬壽提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中