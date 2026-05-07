桌球》老教頭葉萬壽重出江湖 率光明國小奪下自由盃11歲組冠軍

老教頭葉萬壽（中）重出江湖，率領光明國小奪下男生11歲組冠軍。（葉萬壽提供）

〔記者許明禮／台北報導〕115年自由盃國小組團體桌球錦標賽日前在宜蘭落幕，由「葉家班」父子葉萬壽、葉俊良領軍的新竹縣光明國小，在男生11歲組一路過關斬將，最終在決賽以3:1力退台南市崇明國小，奪下隊史首座全國冠軍。葉萬壽表示，這是他教練生涯第8座全國冠軍，也是繼20年前竹仁國小奪冠後，新竹縣經過20年再度稱霸自由盃。

年輕時有「鐵血教頭」之稱的葉萬壽，向來以訓練嚴格出名，執教生涯培養出無數青少年、成人國手，其中奧運國手陳建安更是經典之作，陳建安在2008年為台灣奪下第一面世界青少年錦標賽男單金牌，2013年更和莊智淵攜手摘下世界錦標賽男雙金牌。葉萬壽在2015年一度退休，前幾年因住家附近開了家「合力乒乓訓練中心」，他才重執教鞭，並在球館練出一批好手。

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由陳敬安、許值融、陳詣翔、陳少騏、呂佾橙、陳均睿組成的光明國小，這次自由盃在8強賽以3:1扳倒去年10歲組冠軍北市龍安國小、4強再以3:1擊退去年總統盃冠軍北市民權國小A隊，決賽對上崇明國小也以3:1獲勝。其中，兩大主將許值融、陳敬安單、雙打全勝，扮演奪冠功臣。

葉萬壽表示，這批小將頗有天分，雖然每週練球時數並不多，週一到週五都是放學後才到球館練球，且只練2、3小時，週六才到香山高中和國、高中生一起訓練，沒想到只花1年時間就可以獲得全國冠軍。

葉萬壽（右4）、葉俊良（左4）父子聯手率光明國小奪下自由盃冠軍。（葉萬壽提供）

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