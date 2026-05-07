自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷本季二刀流「投強打弱」鬼才教頭對道奇提出建言

2026/05/07 15:57

大谷翔平。（路透合成圖）大谷翔平。（路透合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平睽違3年再度以二刀流開季，投球表現亮眼，但打擊卻陷入罕見低潮。對此，前天使總教練「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）以過來人的身分，建議道奇應給予大谷更多信任，他自己一定會走出低潮。

梅登是讓大谷翔平可以在大聯盟解放、使用二刀流的幕後關鍵推手之一，他近日在美國棒球節目中《Foul Territory》談到大谷翔平今年「投強打弱」的現況，他表示，除了少棒聯賽，他從未見過有人能夠投打二刀流，當時他們唯一達成的共識，只有關於他腿部的狀態，只要感到一丁點疲勞，就不會讓他同時投球與打擊。

梅登也說道：「這純屬個人意見，但就我所知，大谷深信自己登板的那天，球隊的勝率會比他只當打者的日子更高，這是一個很有趣的想法。因此，我很想知道現在道奇讓他專注於投球的真正原因，隨著年齡增長或許是因素之一，但我認為球團最應該做的，是直接與本人溝通。」

梅登認為，即使大谷現在陷入一點低潮，這並不需要擔心，道奇應該也是這麼想的，當他在打擊區開始過度拉打時，容易養成將外角球擊成軟弱滾地球的習慣。但只要交給他自己處理就好，他絕對能走出低潮，自己以前也總是選擇相信他的判斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中