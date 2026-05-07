MLB》大谷本季二刀流「投強打弱」鬼才教頭對道奇提出建言

大谷翔平。（路透合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平睽違3年再度以二刀流開季，投球表現亮眼，但打擊卻陷入罕見低潮。對此，前天使總教練「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）以過來人的身分，建議道奇應給予大谷更多信任，他自己一定會走出低潮。

梅登是讓大谷翔平可以在大聯盟解放、使用二刀流的幕後關鍵推手之一，他近日在美國棒球節目中《Foul Territory》談到大谷翔平今年「投強打弱」的現況，他表示，除了少棒聯賽，他從未見過有人能夠投打二刀流，當時他們唯一達成的共識，只有關於他腿部的狀態，只要感到一丁點疲勞，就不會讓他同時投球與打擊。

請繼續往下閱讀...

梅登也說道：「這純屬個人意見，但就我所知，大谷深信自己登板的那天，球隊的勝率會比他只當打者的日子更高，這是一個很有趣的想法。因此，我很想知道現在道奇讓他專注於投球的真正原因，隨著年齡增長或許是因素之一，但我認為球團最應該做的，是直接與本人溝通。」

梅登認為，即使大谷現在陷入一點低潮，這並不需要擔心，道奇應該也是這麼想的，當他在打擊區開始過度拉打時，容易養成將外角球擊成軟弱滾地球的習慣。但只要交給他自己處理就好，他絕對能走出低潮，自己以前也總是選擇相信他的判斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法