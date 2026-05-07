世桌賽》台灣隊16強戰惜敗香港 主教練臨陣缺席惹議

昨天16強戰，台灣隊暫停時都由最資深的陳思羽（右3）擔任場邊指導。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣女隊昨晚在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽和香港隊激戰5點後以2:3飲恨，止步16強，也是台灣隊繼2024年世錦賽之後連續兩屆敗給香港。不過，有眼尖的球迷發現，台灣隊前幾場領軍作戰的主教練鄭佳奇昨天並未現身，而由國泰隊教練秦筱鈞代掌兵符。

據了解，台灣隊女將在16強戰比賽前突然接獲桌協告知，鄭佳奇不會到現場看比賽，由於前晚沒有提前溝通，所有球員聽到這個消息後都相當驚訝，最後雖然由秦筱鈞臨危受命擔任場邊指導，但畢竟前幾場由鄭佳奇領軍，和隊員已磨合過，比較清楚比賽節奏，加上這次台灣隊3名高中生葉伊恬、吳映萱和彭郁涵都是第一次參加世桌賽，面對大場面難免會緊張，也需要資深的教練才能鎮得住場面。在主教練缺席下，台灣隊女將心情也受到影響，對於桌協完全沒給任何原因，也讓球員覺得不受尊重。

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台灣女隊今年世桌賽風波不斷，開賽第一天就發生球員在安檢時疑似遭性騷擾事件，台灣小將在少了一員大將下，依舊擊退世界排名第3的南韓，32強也以3:2力克迪亞茲領軍的波多黎各，16強雖然不敵香港，但18歲的葉伊恬獨拿兩點，表現出色，也打出台灣新生代的接班實力。

台灣隊主教練鄭佳奇缺陣，由秦筱鈞（左）代掌兵符。（取自WTT官網）

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