TPBL》攻城獅挺進季後賽 竹縣府串聯13鄉鎮市力挺

新竹縣政府秘書長李安妤率近300名球迷一同力挺，期盼攻城獅帶領新竹縣邁向總冠軍！（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹御嵿攻城獅籃球隊晉級台灣職業籃球大聯盟（TPBL）季後賽，將於5月9日出戰福爾摩沙夢想家，進行5戰3勝制的系列賽，新竹縣政府串聯全縣13鄉鎮市長為球隊加油打氣，昨晚並在竹北星際籃球場舉辦「季後賽誓獅大會」，由縣府秘書長李安妤率近300名球迷一同力挺，期盼攻城獅帶領新竹縣邁向總冠軍！

李安妤表示，攻城獅在總教練威森（Wesam AI-Sous）的帶領下，強化團隊紀律，並透過客觀數據與影片分析，在本季展現堅強實力與團隊韌性，4月29日確定以例行賽第三名的成績，繼2024年後再度晉級TPBL季後賽。

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「這個城市需要一支球隊，這支球隊也需要這個城市！」李安妤指出，新竹縣政府每年贊助攻城獅300萬元，並結合竹北國民運動中心、竹東全民運動館合作推動體育教育與公益活動。不僅讓新竹縣立體育館成為職業級的場館，更透過主場的經營成為TPBL各支球隊聞之色變的「魔鬼主場」，本季攻城獅主場戰績14勝4敗，勝率高達78%，真正成為攻城獅最大的後盾。

教育局長蔡淑貞表示，攻城獅季後賽將於5月9日起在福爾摩沙夢想家主場臺中洲際迷你蛋，進行5戰3勝制的系列賽。5月14日及5月16日將返回主場新竹縣立體育館舉行關鍵賽事（後續場次將視系列賽戰況而定），邀請全體縣民踴躍進場支持，共同見證攻城獅的榮耀時刻。

昨晚的誓獅大會由慕獅女孩開場表演揭開序幕，並由「高炮塔鋒線」德魯（DrewPember）、「蠟筆小新」劉承勳等球員與球迷互動並進行誓師儀式，展現全力以赴的決心，為這支新竹縣的球隊一攻城獅集氣。

新竹縣政府串聯全縣13鄉鎮市辦理授旗活動，圖為竹北市長鄭朝方為攻城獅球隊加油打氣。（擷取自新竹縣政府官網）

球員「高炮塔鋒線」德魯現場與大家互動。（擷取自新竹縣政府官網）

橫山鄉長張志弘（右1）為攻城獅球隊加油！（擷取自新竹縣政府官網）

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