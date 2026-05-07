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中職》台鋼雄鷹沐妍新身份亮相 挑戰例行賽全勤（圖輯）

2026/05/07 17:04

沐妍背著八公斤重的包包全台球場跑透透。（記者陳志曲攝）沐妍背著八公斤重的包包全台球場跑透透。（記者陳志曲攝）

〔記者陳志曲／桃園、高雄報導〕沐妍一開始是以啦啦隊的身份踏進棒球場，主持人出身的她在結束近十年的啦啦隊生涯後，重拾麥克風擔任球隊MC，2025年球季南進發展，加入台鋼雄鷹，今年除了MC之外，也接下DJ這個職務。

除了負責在主場的60場主持工作，今年還增加了120場主客場DJ播放。要如何兩者兼顧，對沐妍是個大挑戰。開季前熱身賽她認真熟悉DJ的播放介面與局間的播放流程，也培養與應援團長的默契，大至安打出局時該放什麼歌，小至各種音效的播放時機，都是她在開季前需要完成的課題。

開季後挑戰正式開始，首週比賽從客場出發，應援團隊提前抵達球場，沐妍從重達八公斤的包包裡拿出電腦架設DJ台，因為外野應援區沒有擋雨遮陽的地方，他們就自己搭建簡易遮棚與音響設備。開賽前團隊開會確認局間播放的音樂，拿到先發打序後沐妍會先把球員應援曲準備好。因外野看台與內野有一大段距離，工作人員也會在一旁提醒場中發生什麼事，讓沐妍可以掌握播放音樂的時機。

經過一個禮拜回到台鋼雄鷹澄清湖主場，這時沐妍的工作不只是DJ更是主持人，必須提早更多時間到達球場。除了設置DJ台，還要跟工作團隊討論主持流程，從賽前的舞台應援教學，到主場開幕儀式，開幕前持續作筆記確認講稿，走上球場拿起麥克風，她就是那個hold住全場的MC沐妍，等到儀式結束比賽正式開打，她一路馬不停蹄前往DJ台，戴上耳機之後她就化身成DJ MOON，比賽中專注度拉滿，關注賽場狀況與應援團長的配合，啦啦隊出身的她對於應援舞蹈也不含糊，播放音樂的同時也會跟著跳起應援舞，局間歌與應援曲都是台鋼球團特別設計的，讓球迷踏進澄清湖棒球場看球就是一個開心滿足的體驗。

澄清湖主場開幕戰當天的MVP是敲出單場雙響砲的王柏融，沐妍帶領王柏融跳完MVP舞蹈後，訪問時除了敲出全壘打的兩個打席，也聊到王柏融從熱身賽一路到開季的表現。MVP訪問結束後，還有球員見面會活動，沐妍迅速移動到觀眾席應援區，邀請投手後勁出場，經過訪問互動環節後與球迷大合照才正式結束一日的工作。回到休息室沐妍也持續與兩位團長溝通，看看今天應援音樂銜接還有什麼地方要改進的，下次還可以增加些什麼音效，讓球迷擁有更好觀賽的體驗。

經過在台鋼雄鷹的這一年，沐妍表示：「人在低潮的時候總是想著自己不配擁有，但我很感謝在我低潮的時候能有台鋼球團以及球迷們願意接住我、包容我、支持我，才能讓我有這個機會用一年比一年更完整的模樣站在大家面前，我萬分珍惜這無與倫比的幸福。」，希望大家有機會可以踏進台鋼雄鷹主場，感受球團及沐妍帶給大家的眾多體驗。

在外野客隊應援區架設DJ台。（記者陳志曲攝）在外野客隊應援區架設DJ台。（記者陳志曲攝）

在外野客隊應援區架設簡易遮棚。（記者陳志曲攝）在外野客隊應援區架設簡易遮棚。（記者陳志曲攝）

應援團賽前開會。（記者陳志曲攝）應援團賽前開會。（記者陳志曲攝）

沐妍與工作人員在外野客隊應援區仔細看著場中狀況。（記者陳志曲攝）沐妍與工作人員在外野客隊應援區仔細看著場中狀況。（記者陳志曲攝）

沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）

沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）

沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）

沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）

沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）沐妍在外野客隊應援區擔任DJ工作。（記者陳志曲攝）

沐妍主持賽前應援教學活動。（記者陳志曲攝）沐妍主持賽前應援教學活動。（記者陳志曲攝）

沐妍主持賽前應援教學活動。（記者陳志曲攝）沐妍主持賽前應援教學活動。（記者陳志曲攝）

沐妍主持賽前應援教學活動。（記者陳志曲攝）沐妍主持賽前應援教學活動。（記者陳志曲攝）

賽前與工作人員確認講稿。（記者陳志曲攝）賽前與工作人員確認講稿。（記者陳志曲攝）

持續作筆記。（記者陳志曲攝）持續作筆記。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹澄清湖主場開幕戰開場，沐妍擔任主持人。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹澄清湖主場開幕戰開場，沐妍擔任主持人。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹澄清湖主場開幕戰開場，沐妍擔任主持人。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹澄清湖主場開幕戰開場，沐妍擔任主持人。（記者陳志曲攝）

沐妍擔任DJ除了播放音樂，也會跟著應援曲跳舞。（記者陳志曲攝）沐妍擔任DJ除了播放音樂，也會跟著應援曲跳舞。（記者陳志曲攝）

沐妍擔任DJ除了播放音樂，也會跟著應援曲跳舞。（記者陳志曲攝）沐妍擔任DJ除了播放音樂，也會跟著應援曲跳舞。（記者陳志曲攝）

DJ播放機器。（記者陳志曲攝）DJ播放機器。（記者陳志曲攝）

沐妍擔任DJ除了播放音樂，也會跟著應援曲跳舞。（記者陳志曲攝）沐妍擔任DJ除了播放音樂，也會跟著應援曲跳舞。（記者陳志曲攝）

DJ播放機器。（記者陳志曲攝）DJ播放機器。（記者陳志曲攝）

沐妍設定音樂播放。（記者陳志曲攝）沐妍設定音樂播放。（記者陳志曲攝）

沐妍仔細觀察場中狀況。（記者陳志曲攝）沐妍仔細觀察場中狀況。（記者陳志曲攝）

沐妍仔細觀察場中狀況。（記者陳志曲攝）沐妍仔細觀察場中狀況。（記者陳志曲攝）

沐妍仔細觀察場中狀況。（記者陳志曲攝）沐妍仔細觀察場中狀況。（記者陳志曲攝）

賽後訪問的題目也要仔細思考。（記者陳志曲攝）賽後訪問的題目也要仔細思考。（記者陳志曲攝）

沐妍擔任DJ除了播放音樂，也會跟著應援曲跳舞。（記者陳志曲攝）沐妍擔任DJ除了播放音樂，也會跟著應援曲跳舞。（記者陳志曲攝）

沐妍跑上跑下完成工作。（記者陳志曲攝）沐妍跑上跑下完成工作。（記者陳志曲攝）

當天的MVP是敲出單場雙響砲的王柏融，沐妍帶著他與球迷互動。（記者陳志曲攝）當天的MVP是敲出單場雙響砲的王柏融，沐妍帶著他與球迷互動。（記者陳志曲攝）

當天的MVP是敲出單場雙響砲的王柏融，沐妍帶著他跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）當天的MVP是敲出單場雙響砲的王柏融，沐妍帶著他跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

球員見面會活動是先發投手後勁與球迷互動。（記者陳志曲攝）球員見面會活動是先發投手後勁與球迷互動。（記者陳志曲攝）

球員見面會活動是先發投手後勁與球迷互動。（記者陳志曲攝）球員見面會活動是先發投手後勁與球迷互動。（記者陳志曲攝）

賽後與團長討論可以改進的事項。（記者陳志曲攝）賽後與團長討論可以改進的事項。（記者陳志曲攝）

沐妍鞠躬感謝大家。（記者陳志曲攝）沐妍鞠躬感謝大家。（記者陳志曲攝）

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