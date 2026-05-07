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MLB》先發投手實力榜大洗牌！ 大谷翔平繳鬼神數據奪榜首

2026/05/07 19:48

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新先發投手實力排行榜，道奇日本巨星大谷翔平從第7名衝上第1名，小熊強投今永昇太則是首度擠進前10名榜單。

由於老虎29歲塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）因手肘出現游離體，將動手術移除，並被放進15天傷兵名單，預計休養2至3個月，上個月高居第一的他暫時退出了先發投手實力排行榜。

大谷翔平在第3個月的先發投手實力榜奪下第一名，雖然大谷翔平在打擊端只有0.814 OPS，但他在投手丘展現驚人的宰制力，目前以防禦率0.97位居大聯盟防禦率王，且目前為止沒有任何一場出賽失分超過2分，或被敲超過5安打。

內文指出，對手在面對「投手大谷」時的打擊率僅有0.160，OPS更是低到驚人的0.489，他也將向生涯首座塞揚獎發起挑戰，這也是他目前輝煌職涯中少數尚未入手的成就。大谷本季唯一令人費解的事情是，他上場投球時道奇的戰績僅有2勝4敗，且在輸球的場次中總共只拿到5分。

本次先發投手實力榜排名大洗牌，道奇大谷翔平從第7名衝上榜首，洋基施利特勒（Cam Schlittler）從第5攀升至第2名，上個月未入榜的勇士塞爾（Chris Sale）排名第3，原先排名第2的費城人桑契斯（Cristopher Sánchez）落居第4、洋基佛里德（Max Fried）從第10名躍居第5，第4名的海盜史基斯（Paul Skenes）降至第6，釀酒人米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）和小熊今永昇太本季首度升上7、8名，大都會麥克萊恩（Nolan McLean）維持第9，天使索里安諾（José Soriano）則是從第3跌至第10名。

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