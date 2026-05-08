活塞G2對決騎士、詹皇率湖人戰雷霆拚扳平戰局 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，紅襪在主場迎戰光芒，由班尼特（Jake Bennett）對決賈克斯（Griffin Jax）。另一場是紅雀對戰教士，利柏拉托（Matthew Liberatore）將與金恩（Michael King）同場較勁，大家千萬不要錯過。

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NBA季後賽有2場轉播，東部準決賽第2戰，東部龍頭活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）將力拚率隊搶下第2勝，騎士雙槍米契爾（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）坐鎮的騎士力拚扳平戰局；另一場為西部第一雷霆在主場迎戰湖人，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）能否率隊取得1勝，還是吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）能率雷霆大軍拿下關鍵第2勝呢？精彩戰況令人期待。

中職有3場賽事，富邦悍將在新莊城堡迎戰味全龍，悍將派出魔力藍，味全推出鋼龍應戰；樂天桃猿在主場對決統一獅，由曾家輝強碰獅帝芬，中信兄弟將在洲際球場與台鋼雄鷹交手，勝騎士大戰艾速特，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：00 光芒 VS 紅襪 愛爾達體育2台

10：00 紅雀 VS 教士 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：00 騎士 VS 活塞 緯來體育

09：30 湖人 VS 雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

桌團世錦賽

17：00 女團8強 愛爾達體育3台

19：30 男團8強 愛爾達體育3台

日職

17：00 西武獅 VS 樂天金鷲 DAZN2

中職

18：30 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

18：30 味全龍 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

18：30 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN2

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