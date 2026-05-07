排球》日本球星石川佑希旅歐11年 終於贏得首座「義超冠軍」

義甲勁旅佩魯賈排球贏得隊史第3座義超冠軍。（圖擷取自「Sir Safety Perugia」臉書粉專）
〔即時新聞／綜合報導〕被讚譽為「東亞最強排球傳奇」的日本球星石川祐希，征戰義大利聯賽長達11年，終於抱回生涯首座義大利男排甲級聯賽冠軍（Serie A）。日媒指出，這是繼2003年後，再度有日本選手奪下，石川祐希正式集滿義大利3大賽（義甲聯賽、義大利盃與義大利超級盃）冠軍，成為日本男排史上首位達成這項壯舉的選手。
效力佩魯賈排球的日本球星石川祐希，旅義11年終於獲得生涯首座義超冠軍。（圖擷取自社群平台「X」）
綜合日媒報導，現年30歲的石川祐希，2014年以交換生身分首度赴義大利短期留學，寫下日本史上最年輕旅義球員紀錄。石川祐希大學畢業後才長年遠赴義大利打球，截至今年4月，旅義生涯前後摘下義大利3大錦標賽中的「義大利盃」、「義大利超級盃」冠軍，以及世界俱樂部錦標賽、歐洲男子排球冠軍聯賽冠軍。
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義大利當地時間6日晚間（台灣7日凌晨），石川祐希效力的義甲勁旅佩魯賈排球（Sir Safety Perugia），在義超冠軍戰以3：1（25：27、26：24、25：22、25：20）擊敗對手，奪得隊史第3座義超冠軍。根據日媒介紹，前日本男排選手加藤陽一曾於2003年成為首位贏得義超冠軍的日本選手，時隔23年後，日本終於再度有選手獲得這項殊榮，同時這也是石川祐希旅義多年夢寐以求的獎盃。
另一方面，本賽季對石川祐希來說充滿考驗，先是在去年11月訓練中傷到左膝，又在今年2月比賽扭傷右腳，不得不長期休養，上場機會銳減，不過他始終保持正向態度、努力為復出做準備，還說，「希望大家期待我回到球場」。這次冠軍戰，石川祐希2度以替補發球員身分上場，也是他睽違3個月正式重返賽場。
日媒指出，據傳石川祐希將在下個賽季告別義大利聯賽轉戰、土耳其聯賽，因此，在下週末登場的歐冠賽，很可能是他旅義最後一戰。外界除高度關注，佩魯賈排球力拼歐冠賽連霸，也好奇石川祐希否能再為自己的旅義生涯添上1冠。
????試合結果— 石川祐希 （@yuki14_official） May 6, 2026
○ペルージャ3-1チヴィタノーヴァ●
（25-27, 26-24, 25-22, 25-20）
✨????????????ペルージャ優勝！✨
石川はリリーフサーバーとしてコートに復帰????イタリア11シーズン目で自身初となるスクデットを獲得????✨
共に戦い抜き、たくさんの応援をありがとうございました！
????https://t.co/c8yVO62GZ2 pic.twitter.com/R48i0ApymJ
【バレー石川祐希 伊11季目で初優勝】https://t.co/VyrN1sVtJb— Yahoo!ニュース （@YahooNewsTopics） May 6, 2026
#石川祐希 イタリア11季目で悲願の頂点????ペルージャプレーオフ負けなしで3冠達成????【バレーボール・セリエA】@yuki14_official https://t.co/W8apBHI9CS— TBS バレーボール （@TBSvolleyboo） May 7, 2026
【#セリエA】#石川祐希— 報知バレーボール取材班 （@hochi_volley） May 7, 2026
11季目で悲願の初制覇
世界中のファンへ「少しでもいい結果を出して、いいプレーを見せていきたい」#バレーボール #volleyball #YukiIshikawahttps://t.co/mlE7VOzcBj pic.twitter.com/QNPFndJuUV
What a team. What a season.????— Volleyball World （@volleyballworld） May 6, 2026
Perugia crown a dominant #SuperLega run with the Scudetto ????????
???? #Pallavolo #Volleyball pic.twitter.com/Odu8p1hprf
㊗️ #石川祐希 選手が #セリエA 11季目で初のスクデット獲得✨— フジテレビ☆バレーボール （@fujitv_volley1） May 7, 2026
セリエAプレーオフ決勝第3戦で
石川選手所属の #ペルージャ がセットカウント3-1でチヴィタノーヴァに勝利し、
2季ぶり3度目のリーグ優勝を果たしました????
ペルージャは世界クラブ選手権、スーペルコッパに続いて今季三冠を達成???????????? pic.twitter.com/G2JfpzLTZs
???????????????????????????????? ????'???????????????????????????????????????????? ????????????????— Sir Safety Perugia （@SIRVolleyPG） May 6, 2026
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???????????????????????????????? ????'???????????????????????????????????????????? ????????????????#BlockDevils #PerugiaTornaCampion3 pic.twitter.com/7p6NVAj0Ht
❗️???????? Yuki Ishikawa potwierdził, że wczorajsze spotkanie było dla niego ostatnim domowym meczem w barwach Sir Safety Susa Perugia.— Jakub Balcerzak （@Jakub110Jakub） May 7, 2026
Japończyk po ponad dekadzie, a dwóch latach w Sir Safety Susa Perugia, opuscza włoską ekstraklasę i w kolejnych rozgrywkach zagra dla tureckiego… pic.twitter.com/uVQxRifLnc
YUKI ISHIKAWA WITH HIS FIRST SCUDETTO MEDAL AFTER WAITING FOR 11 SEASONS IN ITALY !!! ✨️????✨️— Yuranamore （@yuranamore） May 6, 2026
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