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排球》日本球星石川佑希旅歐11年 終於贏得首座「義超冠軍」

2026/05/07 23:11

義甲勁旅佩魯賈排球贏得隊史第3座義超冠軍。（圖擷取自「Sir Safety Perugia」臉書粉專）義甲勁旅佩魯賈排球贏得隊史第3座義超冠軍。（圖擷取自「Sir Safety Perugia」臉書粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕被讚譽為「東亞最強排球傳奇」的日本球星石川祐希，征戰義大利聯賽長達11年，終於抱回生涯首座義大利男排甲級聯賽冠軍（Serie A）。日媒指出，這是繼2003年後，再度有日本選手奪下，石川祐希正式集滿義大利3大賽（義甲聯賽、義大利盃與義大利超級盃）冠軍，成為日本男排史上首位達成這項壯舉的選手。

效力佩魯賈排球的日本球星石川祐希，旅義11年終於獲得生涯首座義超冠軍。（圖擷取自社群平台「X」）效力佩魯賈排球的日本球星石川祐希，旅義11年終於獲得生涯首座義超冠軍。（圖擷取自社群平台「X」）

綜合日媒報導，現年30歲的石川祐希，2014年以交換生身分首度赴義大利短期留學，寫下日本史上最年輕旅義球員紀錄。石川祐希大學畢業後才長年遠赴義大利打球，截至今年4月，旅義生涯前後摘下義大利3大錦標賽中的「義大利盃」、「義大利超級盃」冠軍，以及世界俱樂部錦標賽、歐洲男子排球冠軍聯賽冠軍。

義大利當地時間6日晚間（台灣7日凌晨），石川祐希效力的義甲勁旅佩魯賈排球（Sir Safety Perugia），在義超冠軍戰以3：1（25：27、26：24、25：22、25：20）擊敗對手，奪得隊史第3座義超冠軍。根據日媒介紹，前日本男排選手加藤陽一曾於2003年成為首位贏得義超冠軍的日本選手，時隔23年後，日本終於再度有選手獲得這項殊榮，同時這也是石川祐希旅義多年夢寐以求的獎盃。

另一方面，本賽季對石川祐希來說充滿考驗，先是在去年11月訓練中傷到左膝，又在今年2月比賽扭傷右腳，不得不長期休養，上場機會銳減，不過他始終保持正向態度、努力為復出做準備，還說，「希望大家期待我回到球場」。這次冠軍戰，石川祐希2度以替補發球員身分上場，也是他睽違3個月正式重返賽場。

日媒指出，據傳石川祐希將在下個賽季告別義大利聯賽轉戰、土耳其聯賽，因此，在下週末登場的歐冠賽，很可能是他旅義最後一戰。外界除高度關注，佩魯賈排球力拼歐冠賽連霸，也好奇石川祐希否能再為自己的旅義生涯添上1冠。

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